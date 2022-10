PSG - Nice (2-1), Messi et Mbappé évitent l’accroc à Paris

Le PSG n’a pas livré un grand match contre l’OGC Nice ce samedi à domicile. Mais la victoire était au rendez-vous (2-1).

Paris a été proche de lâcher des points sur la scène nationale pour la deuxième fois de la saison. Trop irrégulier sur le long du match, le champion de France se dirigeait vers un nul contre l’OGC Nice. Heureusement que Kylian Mbappé est sorti du banc pour assurer la quête des trois points. L’international français se partageait au coup de sifflet les honneurs avec Lionel Messi, auteur d’un magnifique but sur coup franc.

Messi a rayonné par sa classe

Chacune des équipes a eu sa mi-temps. Paris a imposé sa loi avant la pause, mais sans réussir à se détacher au score. Lionel Messi était pourtant dans un grand soir. Malgré le long voyage effectué outre-Atlantique, La Pulga était en forme et très inspiré. C’est de lui qu’est venue l’ouverture du score à la 29e minute avec un magnifique coup franc transformé. Son premier en L1.

Outre le but qu’il marque, Messi s’est montré régulièrement dangereux avec plusieurs tirs tentés. L’ancien portier parisien Marcin Bulka a cependant veillé au grain sur sa ligne pour maintenir le Gym dans le match.

Un PSG méconnaissable après la pause

Même s’il n’y avait qu’un but d’écart après 45 minutes de jeu on voyait mal comment Paris pouvait laisser échapper la victoire dans cette partie. C’était oublier les largesses et le manque d’entrain que cette équipe pouvait afficher. La reprise de la deuxième mi-temps s’est faite avec des Franciliens totalement méconnaissables.

La sanction est tombée immédiatement puisque dès la 47e minute Gaëtan Laborde remettait les deux équipes à égalité. L’ancien montpelliérain trompait Gianluigi Donnarumma sur un excellent centre de Youcef Atal. Ce dernier, auteur d’un petit pont sur Neymar en début de rencontre, montrait à l’occasion que ses gestes n’étaient pas uniquement faits pour amuser la galerie.

L’entrée gagnante de Mbappé

A 1-1, le PSG a été touché dans son orgueil mais sa réaction a d’abord manqué de caractère. Certes, les hommes de Galtier ont repris le jeu à leur compte mais sans trop de conviction. A l’exception d’un tir de Neymar (65e) passé au-dessus, il n’y avait rien à signaler au niveau des occasions franches jusqu’à ce que Mbappé ne sorte de sa boite. Incorporé en cours de jeu, le Bondynois est venu éviter le faux-pas aux siens en reprenant du plat du pied un bon centre en retrait de Nordi Mukiélé.

Au final, et sans séduire, Paris a étiré sa série de victoires en Ligue 1. Un résultat qui lui permet de garder deux points d’avance sur l’OM au classement. Sur le plan arithmétique, la mission a été accomplie. Mais, il n’est pas sûr que la prestation du jour ait de nature à rassurer cette équipe.