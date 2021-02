PSG-Nice (2-1), Mauricio Pochettino : "L'équipe sera prête pour mardi"

L'entraîneur parisien assure que son équipe "sera prête pour mardi". Il souligne un match "très solide et professionnel" du PSG avant le Barça.

Sans réellement convaincre, le PSG s'est imposé ce samedi contre Nice (2-1) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une victoire commentée par l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino en conférence de presse alors que se profile le déplacement à Barcelone, mardi en Ligue des champions.

Moise Kean a-t-il marqué des points et gagné sa place pour Barcelone ?

Mauricio Pochettino : Aujourd'hui, Moise a marqué. Il avait aussi marqué en coupe. On est très contents de ses prestations. Il est capable de jouer dans différentes positions en attaque, que ce soit dans l'axe, sur le côté droit ou le côté gauche. On est très contents de tout ce qu'il fait.

Quelles sont les nouvelles de Marco Verratti ?

Marco s'est entraîné aujourd'hui. Il a encore une petite gêne par rapport au coup reçu à Marseille. On verra l'évolution.

Comment jugez-vous la performance de vos joueurs aujourd'hui ?

Très professionnelle, très solide. Ce n'était peut-être pas le match le plus brillant mais c'était un match correct au vu des circonstances. On doit être prêt maintenant pour le prochain match.

L'équipe est-elle prête justement ?

Oui, l'équipe sera prête pour le match de mardi.

Pourquoi Alessandro Florenzi est-il resté sur le banc ? Pourriez-vous opter pour Thilo Kehrer à droite au Camp Nou ?

Nous avons plusieurs joueurs à droite avec Alessandro (Florenzi), Colin (Dagba) ou Thilo (Kehrer). En fonction des matches, on a différentes options. Aujourd'hui c'était l'occasion de faire jouer Thilo et même si parfois on peut estimer qu'on doit avoir un meilleur équilibre défensif, on voit que Thilo est impliqué sur le premier but avec son centre.

Vous avez terminé en 4-3-3. Cela entrait-il dans une réflexion pour Barcelone ?

Une des choses qu'on veut mettre en place, c'est cette flexibilité sur le plan tactique. On veut que l'équipe puisse communiquer afin de jouer de différentes manières. On doit trouver différentes animations sur le plan offensif. Ce n'est pas facile, on aura peu de temps pour travailler tactiquement avant Barcelone. La priorité sera la récupération mais oui, on veut une équipe qui soit capable de respecter des principes de jeu clairs tout en pouvant avoir cette flexibilité sur le plan tactique.

Comment allez-vous préparer le déplacement à Barcelone ?

La récupératioin physique est mentale d'abord, ce sera le premier axe. Sur le plan tactique, on ne pourra pas beaucoup travailler sur le terrain mais on s'appuiera sur la vidéo pour que les joueurs puissent comprendre les différentes idées et les plans de jeu.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Julian Draxler ?

Je suis content de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a su lire les situations quand l'équipe avait besoin de lui. Il a fait le lien entre l'offensif et le défensif à plusieurs reprises. Je suis content pour lui qu'il ait marqué, il n'a pas pu jouer beaucoup avant. C'est très bon pour sa confiance.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.