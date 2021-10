PSG : Neymar et Mbappé débarquent dans Olive et Tom

Les deux stars du PSG débarquent dans le célèbre manga et vont affronter Olive et Tom.

Si vous êtes un enfant des années 80, vous n'avez pas pu échapper au phénomène Olive et Tom (Captain Tsubasa au Japon).

Ce célèbre manga créé par Yoichi Takahashi narre l'histoire d'Olivier Atton (Tsubasa Ozora en v.o.) qui rêve de devenir le meilleur footballeur au monde. Il va affronter de nombreux adversaires au Japon avant de partir au Brésil puis de venir jouer en Europe au FC Barcelone.

Le succès du manga, toujours en cours d'édition au Japon, ne s'est jamais démenti et a fait l'objet de nombreuses adaptations avec un célèbre dessin animé et plusieurs jeux-vidéos.

L'un de ces jeux-vidéos est Captain Tsubasa Dream Team, disponible sur iOS et Android. Lancé en 2017, il compte pas moins de 40 millions de téléchargements à travers le monde.

Pour combler les utilisateurs de Captain Tsubasa Dream Team, l'éditeur de ce jeu, la société japonaise KLAB, a demandé à Yoichi Takahashi d'imaginer un arc narratif uniquement pour le jeu-vidéo.

Baptisée « Next Dream », cette histoire inédite envoie les héros du manga jouer dans les plus grands clubs européens afin de participer à la Ligue des champions.

On retrouve bien évidemment Olivier Atton au Barça tandis que le célèbre Mark Landers (Kojiro Hyuga) porte le maillot de la Juventus. De son côté, Bruce Harper (Ryo Ishizaki en v.o.) rejoint l'Inter Milan et Patrick Everett (Shun Nitta en vo..) signe au Borussia Dortmund. Quant au célèbre gardien Thomas Price (Genzo Wakabayashi en v.o.) il est recruté par le Bayern Munich.

Mais la grande surprise de « Next Dream » est de voir apparaitre deux joueurs réels : Neymar et Mbappé. Rebaptisés Leymar (ou Reymar, ça dépend de la prononciation japonaise) et Mbappa pour des raisons de droits, les deux stars du PSG portent le maillot du club parisien sans le logo (là encore pour une histoire de droits).

On ne sait pas encore exactement quand Leymar et Mbappa seront jouables dans Captain Tsubasa Dream Team mais ce n'est qu'une question de semaines.

Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que Yoichi Takahashi intègre de véritables joueurs dans Olive et Tom. Dans le manga, on trouve ainsi des stars des années 90-2000 comme Zédane (pour Zinédine Zidane), Rivaul (pour Rivaldo) ou encore Fago (pour Luis Figo).