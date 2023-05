PSG : Neymar et Marco Verratti officiellement à vendre ?

Ciblés par les supporters du PSG depuis quelques semaines, le Brésilien et l'Italien seraient sur le départ.

Le changement c'est maintenant. Au Paris Saint-Germain, après une saison décevante comme trop souvent ces dernières années diront les supporters du club de la capitale, du changement est attendu à l'intersaison. Conscients de devoir remodeler l'effectif pour éviter de nouvelles désillusions européennes, les dirigeants devraient enfin passer à l'acte.

Neymar, une volonté commune

Si le départ de Lionel Messi, en fin de contrat cet été, est d'ores et déjà acté, le club de la capitale ne peut pas s'arrêter à si peu. Christophe Galtier est annoncé sur la sellette d'après l'ensemble des médias français, mais cela ne suffira pas à combler les désirs des plus fervents supporters, demandant le départ de certains cadres.

Neymar a notamment été ciblé par une partie des supporters qui sont venus réclamer son départ à son domicile, tandis que Marco Verratti, trop absent, et Marquinhos, présents sur l'ensemble des déconvenues parisiennes ont également été cités comme possibles partants cet été.

Verratti n'est plus intouchable

Selon les informations de Le Parisien, Neymar et Marco Verratti seront bel et bien poussés vers la sortie par le club de la capitale à la fin de la saison. En effet, dans le cas du Brésilien, Le Parisien révèle que l'épisode des supporters venus à son domicile ont été "la goutte d'eau" qui a fait déborder le vase, comme il l'aurait confié à ses proches et qu'il ne souhaiterait plus porter le maillot du PSG.

Neymar serait donc prêt à étudier les offres se présentant à lui qui lui permettrait de changer d'air cet été. Un changement drastique avec l'été dernier où le club parisien était ouvert au départ de Neymar, mais ce dernier ne souhaitait pas partir. Le Parisien révèle que tout est ouvert concernant Neymar que ce soit un transfert sec ou un prêt avec option d'achat, quitte à ce que le PSG prenne en charge une partie de son salaire.

Du côté de Marco Verratti, un départ peut paraître plus surprenant puisque l'Italien a récemment prolongé jusqu'en 2026. Pourtant, selon Le Parisien, le PSG ouvre désormais la porte à un départ. Les raisons de cette décision sont simples. Son salaire est très élevé et sa perte d'influence, ses absences à répétitions en raison de blessure et son hygiène de vie à l'opposé de celle requise pour un sportif de haut niveau, poussent le PSG à reconsidérer le futur de l'Italien.