PSG : Neymar est toujours à Barcelone ce vendredi matin

Arrivé jeudi à Barcelone en vue du procès qui l'oppose à son ancien club, Neymar est toujours sur place, en Catalogne, ce vendredi matin.

Après avoir indiqué publiquement son désir de retourner au , Neymar Jr, qui est finalement resté au , a rejoint la ville catalane jeudi en vue du litige qui l'oppose à son ancien club.

Le clan de la superstar brésilienne est en conflit avec la direction du Barça concernant une partie de la prime qui lui serait dûe suite à sa prolongation de contrat, et que le club avait refusé de verser.



Le FC Barcelone, de son côté, a aussi porté plainte contre son ancien joueur et exige 75 millions d'euros pour "non respect" de son contrat.

Présence incertaine à l'entraînement du jour

Mais alors que le face-à-face était attendu ce vendredi matin et que Neymar Jr et ses représentants étaient convoqués à 9h au tribunal, la presse espagnole indique que l'attaquant ne s'est pas présenté pour la confrontation.

Joint par Goal, le PSG assure que Neymar Jr est toujours à Barcelone et qu'il prendra le temps nécessaire, en accord avec son club. Sa présence ce vendredi pour l'entraînement à huis clos restait incertaine.