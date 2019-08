PSG, Neymar "drague" Zidane sur Instagram

Neymar a lancé un appel du pied à Zinedine Zidane à travers une story Instagram ce jeudi.

Neymar a le sens du timing. Alors que la fermeture du mercato anglais ce jeudi implique la non venue de Paul Pogba au , le Parisien s'est fendu d'un petit appel du pied en direction du club madrilène et de son entraîneur Zinedine Zidane.

Neymar IG story pic.twitter.com/pC4NSPzxmE — Real Madrid Info (@RMadridInfo) August 8, 2019

Sur une "story" Instagram, Neymar montre une ancienne photo où on le retrouve en compagnie de Zinedine Zidane et de Ronaldo Nazario notamment à l'occasion d'un match amical. Une publication innocente de prime abord, mais assez troublante quand on considère le timing de son apparition.

Alors que le marché estival de vient de fermer ses portes, Marca annonce que le Real peut désormais se concentrer totalement sur l'acquisition de Neymar.

Le club de la apitale espagnole se fera certainement un plaisir de ruiner les plans de son grand rival du FC Barelone, très désireux de faire revenir son ancien joueur.

Aux dernières nouvelles émanant de SPORT, le Real serait disposé à mettre 180 millions d'euros sur la table en plus de Luka Modric pour convaincre le PSG de céder son joyau.