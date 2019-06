PSG, Neymar aurait demandé à partir

L'attaquant brésilien aurait prévenu ses dirigeants au mois de mai qu'il ne souhaiterait pas revenir dans la capitale française la saison prochaine.

Et si Neymar quittait le PSG seulement deux ans après son incroyable transfert en provenance du ? C'est en tout cas ce que pense ce mardi matin la presse espagnole et plus particulièrement le journal Sport. « Divorce total entre Neymar et le PSG », voici le titre très radical qui est en Une du journal Sport ce mardi matin. Un constat simple et efficace fait par le média espagnol qui alimente de nouveau les rumeurs de départ du Brésilien.

Selon les informations de Sport, Neymar aurait informé ses dirigeants durant le mois de mai qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure chez le champion de en titre. Le Brésilien aurait fait un constat simple. Il ne se plairait pas dans le championnat de France et serait lassé par les échecs du club de la capitale en . Qui plus est, il ne trouverait pas le suffisamment armé pour remplir ses objectifs, sur la scène européenne notamment.

Un retour au Barça ?

L'information du média espagnol fait écho avec celle avancée par Téléfoot le week-end dernier, assurant que le Brésilien, qui a dû renoncer à la Copa America cet été, songeait réellement au départ cet été. Mais Sport va plus loin en annonçant purement et simplement que Neymar aurait pris, communiqué sa décision et d'ores et déjà choisi le club dans lequel il souhaite poursuivre sa carrière. Un retour au FC Barcelone serait au goût du jour pour le joueur de 27 ans.

Neymar souhaiterait ainsi reformer la MSN en compagnie de Lionel Messi et Luis Suarez. Ces dernières semaines, beaucoup de spécialistes ont manifesté leur préférence pour un retour de Neymar plutôt qu'une arrivée d'Antoine Griezmann chez les Catalans. Bien évidemment, même si la position de Neymar se confirme, le PSG aura bel et bien son mot à dire dans ce dossier et pourrait compter sur le retour de Leonardo pour inverser la tendance.

Si Sport est un média pro-Barça et que cette information est à prendre avec des pincettes, une chose est sûre, après cette fin de saison compliquée au PSG, les rumeurs concernant un possible départ de Neymar sont totalement relancées. Le club de la capitale va une nouvelle fois vivre un mercato agité avec de nombreux bruits de couloir concernant les envies de départ du Brésilien et de Kylian Mbappé.