PSG : Neymar a pris une décision forte pour son avenir !

Alors que les spéculations continuent d'associer Neymar à un départ du Paris Saint-Germain, la star brésilienne a une idée précise en tête.

"Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes", annonçait Nasser Al-Khelaïfi à Le Parisien l'été dernier. Quelques mois après, rien, ou presque, n'a changé au Paris Saint-Germain.

Neymar sous contrat jusqu'en 2027

Il faut dire qu'il est compliqué pour le club de la capitale de faire table rase du passé. Beaucoup de joueurs sont sous contrat avec des salaires pharaoniques et n'ont aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain si c'est pour voir leur salaire être drastiquement réduit. Après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern, une nouvelle question se pose sur la direction à prendre dans la capitale française.

Si Lionel Messi et Sergio Ramos sont en fin de contrat cet été et qu'une vraie réflexion doit être menée, le cas Neymar est plus épineux. Depuis l'élimination, les rumeurs d'un départ du Brésilien l'été prochain enflent à nouveau, lui qui avait été proposé à Chelsea notamment l'été dernier. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 31 ans, est lié au PSG jusqu'en 2027. S'il arrive au terme de ce contrat, il aura passé 10 ans dans la capitale française.

Neymar ne forcera pas son départ

The Athletic rapporte que Neymar a l'intention de rester dans son environnement actuel, même si l'idée d'un retour à Barcelone ou d'un transfert à prix élevé en Premier League semble toujours d'actualité. Le PSG a investi la somme record de 222 millions d'euros pour l'attaquant brésilien en 2017 et est conscient qu'il aurait du mal à récupérer une telle somme si une vente était d'actualité.

Neymar n'a pas l'intention de faire pression pour un transfert, étant devenu une figure de proue pour les géants de la Ligue 1 aux côtés des superstars Lionel Messi et Kylian Mbappé, avec un désir de sa part d'ajouter de nouveaux trophées aux 13 qu'il a déjà remportés en France - tout en aidant le PSG à remporter sa première Ligue des champions. Le Brésilien souhaiterait même terminer sa carrière dans la capitale française.

Neymar, qui a marqué 118 buts en 173 matches avec le PSG, devrait prolonger sa carrière internationale jusqu'à la Coupe du monde 2026. Il aura 35 ans à l'expiration de son contrat à Paris, et la décision de prendre sa retraite ou de prolonger son association avec le champion de France en titre ne sera pas prise avant longtemps. Une chose est sûre, le feuilleton Neymar va repartir de plus belle dans les prochaines semaines.