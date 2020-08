PSG : Navas incertain pour la demie, optimisme pour Thiago Silva

Le PSG annonce que Keylor Navas, touché aux ischios jambiers, souffre d'une lésion du biceps fémoral. Il est incertain pour la demi-finale de mardi.

Le PSG a communiqué ce jeudi la nature des blessures de Keylor Navas et Thiago Silva, tous les deux touchés lors du quart de finale de la contre l' Bergame (2-1). Le club de la capitale écrit :

"Keylor Navas est sorti du match mercredi soir avec une douleur aux ischios jambiers droits survenue sur un dégagement. L’examen clinique et l’RM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine. [...] Thiago Silva a fini le match avec une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi."

Dans ce même communiqué, Paris fait également le point sur les états de forme de Marco Verratti et Layvin Kurzawa. "Marco Verratti continue son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation sera faite samedi. [...] Layvin Kurzawa continue son programme de reprise en salle et sur le terrain."