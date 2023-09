PSG : Nasser Al-Khelaïfi évoque sa gestion avec Luis Campos

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a parlé de sa gestion du club francilien en collaboration avec le conseiller sportif Luis Campos.

Le PSG a fait un mercato XLL avec plein de nouvelles recrues, de même que des départs à l’instar de Neymar, qui a signé en faveur des Saoudiens d’Al-Hilal SFC contre 90 millions d’euros. A en croire le président de la formation parisienne, un travail acharné avec son conseiller sportif a accouché ces résultats constatés lors du mercato estival.

« Nous avons travaillé ensemble 20 heures par jour »

Malgré l’été bouleversé à son habitude par la saga Mbappé, le Paris Saint-Germain a réussi son mercato estival. Le club champion de France a pu faire venir dans la capitale, les joueurs clés souhaités. Parmi ceux-ci Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani, pour ne citer que ceux-là. Ce dernier, qui a signé au dernier moment du mercato, a dû aller au bras de fer avec l’Eintracht Francfort pour réussir à s’engager avec le PSG avec qui il tenait un accord plusieurs semaines plus tôt.

Dans une interview accordée à Record, le dirigeant qatari a été très dithyrambique envers son conseiller sportif pour le travail abattu durant les deux derniers mois pour pourvoir réussir les objectifs fixés pour le mercato. "Pendant la période des transferts de cet été, je peux dire que Luís Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour pendant deux mois sans interruption et je pense que tout le monde peut voir les excellents résultats de ce travail", a déclaré le président parisien dans les colonnes du média portugais.

Al-Khelaïfi évoque la pléthore des Portugais au PSG

Avec l’arrivée cet été de Gonçalo Ramos, qui a hérité du numéro 9 parisien, le Paris Saint-Germain compte quatre internationaux portugais dans son effectif. Interrogé sur le recrutement des Portugais par le PSG (Danilo, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Gonçalo Ramos), le Qatari profite de l’aubaine pour jeter des fleurs à Luis Campos.

"Le Portugal est une pépinière de talents, ce dont le pays peut être fier. Il y a beaucoup de passion pour le football et c'est toujours un plaisir de jouer au Portugal, car nous savons que l'atmosphère dans les stades est électrisante et que le match sera toujours très disputé. Notre fantastique directeur sportif, Luís Campos, est également originaire de la région (de Braga, où QSI est entré au capital et où Al-Khelaïfi était présent pour l’inauguration de nouvelles installations, ndlr), nous avons mêmes pris l'avion ensemble après le match contre Lyon dimanche dernier", a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.

Rappelons que pour ce début de saison, le PSG rassure ses supporters avec sa domination à travers la tactique mise en place par Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale française. Accrochés pour leurs deux premiers matchs en Ligue 1 (nuls contre Lorient et Toulouse), les champions de France ont livré des copies satisfaisantes contre le RC Lens (3-1) puis l'OL (1-4) lors des 3e et 4e journées du championnat de France. Une bonne performance est attendue en Ligue des champions cette saison avec pour objectif une première consécration en vue.