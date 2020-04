PSG, Nasser Al-Khelaïfi dédie le titre aux soignants

Le PSG a été sacré champion de France ce jeudi suite aux décisions de la LFP. Un titre dédié au personnel soignant.

Le Paris SG a été sacré ce jeudi après que la LFP a validé la décision de l'arrêt du championnat. Même s’il restait encore dix journées à jouer, les coéquipiers de Neymar remportent donc la couronne nationale.

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi : « Nous souhaitons dédier ce titre de champion de de 2019-2020 à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration. »#CHAMPI9NSATHOME — (@PSG_inside) April 30, 2020

Le club francilien s'est distingué par plusieurs initiatives caritative depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Idem pour ses supporters qui ont effectué plusieurs très beaux gestes de solidarité.

Après l'annonce de ce nouveau titre de champion de France, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour rendre hommage aux soignants :

