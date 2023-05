PSG – Nasri juge un « petit champion » et comprend les supporters mécontents

Sur le plateau du CFC, Nasri a considéré le PSG de cette saison comme un « petit champion » et a dit comprendre la colère des supporters mécontents.

Ce dimanche, le Canal Football Club s'est penché sur le titre de champion de France du PSG, décroché officiellement hier lors du match nul sur le terrain de Strasbourg. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le plateau de l'émission n'était pas particulièrement emballé par cette performance. Samir Nasri parle d'un « petit champion », Laure Boulleau déplore le visage affiché par les hommes de Christophe Galtier.

Le PSG, un « petit champion » pour Nasri

Présent sur le plateau de Canal Football Club comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, Samir Nasri a été interrogé sur le faible accueil reçu par les joueurs parisiens à l'aéroport après leur titre obtenu lors du match nul à Strasbourg. Il en a profité pour expliquer comprendre les supporters mécontents : « Trois supporters parisiens à l’aéroport ? Peut-être que pour eux c’est devenu banal. Mais c’est aussi pour montrer leur désaccord [à la direction] Ils sont champions, mais c’est un petit champion. Et sur la saison, Lens est plus méritant. »

L'ancien international français pointe toutefois l'exploit que représente ce nouveau titre parisien, mais il ne peut s'empêcher de le nuancer : « C’est une saison moyenne. Mais le titre a de la valeur car ils passent devant l'ASSE au palmarès [11 titres pour Paris, 10 pour Saint-Étienne], c'est historique. Mais il ne sera pas gravé dans les mémoires. Cette saison, doit servir pour construire une équipe capable de gagner la C1 et pas un assemblage de stars. »

Laure Boulleau abonde dans son sens et pointe, elle aussi, le RC Lens comme la véritable équipe intéressante de la saison en Ligue 1 : « La saison n’est pas très emballante. Il y avait peu d’intensité, et les supporters ce qu’ils aiment c’est que le joueurs courent partout. À l’image de Lens qui a eu plus d’énergie. C’est normal d’avoir une exigence envers cette équipe et le visage n’était pas affiché. L’effectif était rempli de trop de stars. Et Galtier s’est broyé dans ses systèmes. »