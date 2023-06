PSG : Nagelsmann, Henry, Mourinho... Stéphane Guy dézingue les dirigeants dans la recherche du futur entraîneur

Stéphane Guy ne comprend pas la manière dont le PSG va choisir son futur entraîneur et qui tranchera au final.

Julian Nagelsmann entraîneur du PSG ? C'est la dernière piste en date du côté du club de la capitale et celle qui a le plus d'ampleur d'après les informations de Foot Mercato et de L'Equipe. L'Allemand, qui a éliminé le PSG en Ligue des champion, est en pole position pour succéder à Christophe Galtier.

"Pourquoi conforter Campos et lui mettre un entraîneur dans les pattes"

En revanche, Julian Nagelsmann ne viendrait pas avec son staff habituel et serait tenté de prendre Thierry Henry en tant que premier adjoint. Une information qui a eu le don de surprendre, d'autant plus que le choix de l'Allemand n'est pas celui de Luis Campos. Dans l'After Foot sur RMC, Stéphane Guy n'a pas hésité à tacler les dirigeants du PSG et ne comprend pas leur manière de choisir leurs entraîneurs.

"La piste Julian Nagelsmann ? Il y a deux façons d'analyser ça. Il y a d'abord le nom Julian Nagelsmann, le CV, est-ce que ça correspond à un entraîneur potentiel du PSG ? Evidemment que oui, il a un parcours tout à fait concluant de ce côté-là et ce n'est pas une nouveauté puisqu'on a entendu que le PSG s'intéresse à lui depuis le mois d'avril", a lancé la nouvelle voix de l'After Foot.

"On ne lui impose pas Henry"

"C'est plus le process qui surprend avec le PSG et la deuxième question qui en découle. Qui décide au Paris Saint-Germain ? Comment ? Pourquoi on conforte Luis Campos une certaine semaine et la semaine d'après on lui met dans les pattes un entraîneur qu'il n'a pas choisi. Lui, son idée première c'est maintenir Galtier et en deux prendre José Mourinho", a ajouté Stéphane Guy.

L'ancien commentateur phare de Canal + est d'autant plus surpris par l'ajout de Thierry Henry à l'arrivée de Julian Nagelsmann : "Après, il y a une troisième question, Thierry Henry, premier adjoint de Julian Nagelsmann ? C'est surprenant. Soit c'est une idée de Nagelsmann qui veut peut-être changer des choses dans son staff et voit en Thierry Henry une bonne idée. Je ne crois pas une seconde, ou alors ça commencera très mal pour lui, qu'il accepte de venir au PSG si on lui impose un adjoint".

"On rappelle pour la petite histoire que le choix de Tuchel qui ressemble beaucoup à celui de Nagelsmann avait été soumis par le consul du Qatar en Allemagne qui connaissait bien Thomas Tuchel et l'avait recommandé à l'Emir ou à sa cour. Voilà quel est le process du PSG. A aucun moment, c'est ce qui interpelle, il y a eu un bilan de la saison. Nasser aurait déjà du prendre la parole pour faire le bilan et dire ce vers quoi il veut aller. On est chez les fous", a conclu Stéphane Guy.