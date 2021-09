PSG-Montpellier : Ander Herrera, un atout inattendu au milieu

Pour sa troisième saison avec Paris, l'Espagnol réalise des performances jamais vu jusque-là. Et surprend son monde au sein du club.

À Paris, il n'y a pas que Mbappé, Icardi ou Hakimi pour marquer des buts. Depuis le début de saison, le PSG peut aussi compter sur Idrissa Gueye (deux réalisations) mais surtout Ander Herrera.

Avec quatre buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, l'Espagnol réalise son meilleur démarrage avec le club de la capitale. Lui qui ne totalisait jusque-là que deux petits buts en deux saisons à Paris.

Comment expliquer ce démarrage inédit ? Parmi les cinq joueurs cités précédemment, trois ont fait la lourde préparation physique concoctée par Mauricio Pochettino et son staff en intégralité. Comme Hakimi et Gueye, l'Espagnol en fait partie et s'est montré immédiatement à son aise lors de la première rencontre de L1 face à Troyes, où il était impliqué sur les deux buts.

Comme le racontait L'Equipe, certains cadres du vestiaires avouaient leur scepticisme sur le niveau de jeu affiché par le Basque et cette année tout le monde se dit très surpris parce qu'il montre sur le terrain. De son côté, le staff apprécie son état d'esprit, sa polyvalence et le fait qu'il donne à l'entre-jeu parisien une dimension plus offensive pour ne pas dépendre uniquement du trio d'attaquant Neymar, Mbappé, Messi. Et sait qu'il pourra compter sur un élément fiable dans une saison dense et dans son idée d'intensifier la concurrence.

Il devrait démarrer contre Metz

Récupération, disponibilité dans le jeu sans ballon, projection vers l'avant, compensation et justesse technique Ander Herrera affiche un niveau technique aperçu lors de la saison 2015-2016 avec Manchester United, où il avait inscrit 5 buts. « C'est un crack, un top joueur, avec beaucoup d'humilité, extrêmement professionnel, toujours au service de l'équipe. Il se donne complètement. Il sait aussi marquer, c'est important », soulignait Mauricio Pochettino en conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier samedi soir. « Il s'entraîne toujours à 100 %, qu'il joue ou non. C'est le genre de joueur que chaque entraîneur aime avoir. »

Décrit comme un homme humble en dehors du terrain, les réguliers du camp des Loges peuvent l'apercevoir aller et venir au volant de sa smart quand ses coéquipiers sortent généralement les grosses cylindrées. L'an passé, l'ex-milieu de Manchester United s'était surtout signalé par sa prise de position contre la création d'une Super League et la défense d'un football populaire. « Je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas aux riches qui volent ce que le peuple a créé.»

Ce samedi soir face à Montpellier, il devrait démarrer après avoir été préservé, dans une optique de turnover à quelques jours de Manchester City (tout comme Idrissa Gueye), par Mauricio Pochettino mercredi face à Metz.