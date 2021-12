PSG - Monaco (2-0) : Niko Kovac sous le charme de Kylian Mbappé

100 buts avec le PSG en Ligue 1 en seulement quatre ans et demi. Kylian Mbappé n’a vraiment pas le temps et a encore une fois marqué de son empreinte la rencontre contre son club formateur, l’AS Monaco.

Si le PSG ronronne depuis le début de la saison, il est clair que Mbappé n’a lui pas de retard à l’allumage depuis le début de la saison. Treize buts et quatorze passes en 23 rencontres toutes compétitions confondues, l’international français est clairement au four et au moulin dans le club parisien.

Cette équipe n’est pas celle de Neymar ou Lionel Messi mais bien celle du gamin de Bondy. De quoi faire d’autant plus craindre la fameuse date du 1er janvier 2022, moment où Mbappé sera libre de discuter avec n’importe quel club pour la saison prochaine.

Mbappé successeur de Zidane ?

En attendant d’en savoir plus sur l’avenir proche du Parisien, Niko Kovac est lui totalement tombé sous le charme de son adversaire d’un soir et voit loin pour l’ancien Monégasque.

"Kylian appartient aux trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il va gagner beaucoup de Ballons d'Or s'il continue comme cela, a estimé le coach monégasque en conférence de presse. Cristiano Ronaldo et Messi ne vont pas jouer encore dix ans et pour moi il sera le prochain à remporter ce trophée. Il fait la différence pour le PSG en ce moment. [...] Sa vitesse, l'agilité, sa puissance... C'est difficile de défendre contre lui. S'il continue comme cela et qu'il reste en bonne santé…"

Kovac a levé les yeux vers le plafond au moment de cette dernière phrase et il a de quoi. A seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà fait beaucoup dans le football et il ne semble pourtant pas à l’apogée de son talent. De quoi faire froid dans le dos et espérer enfin voir un successeur à Zinedine Zidane au Ballon d’Or.