PSG, Meunier emballé par les recrues estivales

Le défenseur droit du club de la capitale s'est penché sur la nouvelle saison à venir et a jugé le possible apport des recrues estivales.

Titulaire en début de saison dernière puis remplaçant en fin de saison, Thomas Meunier a vécu une saison assez étrange. Mais avec le départ de Dani Alves, l'international belge risque d'être de nouveau le titulaire au poste de latéral droit. D'autant plus que Thomas Meunier n'a pas été directement impacté par les recrues estivales qui sont majoritairement au milieu de terrain avec les arrivées d'Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye.

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Thomas Meunier a eu un mot pour les recrues estivales : "La préparation a été bonne, avec ces deux matches en , pendant lesquels on a essayé pas mal de choses. Les nouvelles recrues ont pu se montrer. Je pense que ce sont des transferts intelligents. Ils apportent énormément à l’équipe, et ont mis tout le monde d’accord après quelques entraînements. C’était une très bonne préparation, assez intense, mais positive".

"Tout le monde est appliqué et impliqué"

Le défenseur du PSG s'est montré ambitieux à titre personnel pour la saison à venir : "Quand on joue au , on sait que tous les yeux sont rivés sur nous, surtout ici, en . Il y a donc une certaine pression à gérer car l’équipe est favorite pour le titre de champion et les coupes nationales. On se doit de faire respecter ce statut. Mes coéquipiers et moi devrons donc nous donner à 100% lors de chaque rencontre, quel que soit l’adversaire, et faire la différence".

"Le était la première grosse échéance. La saison de va débuter dimanche, à domicile, contre Nîmes. On veut commencer comme la saison passée. Avoir la même moyenne serait fabuleux, car le début de saison avait été exceptionnel. On travaille très bien, tout le monde est appliqué et impliqué, que ce soit lors des entraînements ou lors des matches de préparation. Je suis donc serein", a ajouté Thomas Meunier.

"Au total, j’ai presque été blessé une demie saison, ce qui n’a pas été facile. Malgré cela, je pense avoir eu un bon ratio de matches joués. Cela prouve que le staff compte sur moi. Après chaque blessure, j’ai immédiatement réintégré le groupe. La saison à venir ? Mon intention est toujours de jouer un maximum de matches. Le groupe est bien fourni, et a de la qualité. Le coach connaît ma façon de jouer, ma mentalité, et sait qu’il pourra compter sur moi", a conclu le défenseur du PSG.