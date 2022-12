PSG : Messi et Paris veulent poursuivre leur aventure jusqu'en 2024 au moins

Alors que le PSG veut prolonger l'Argentin depuis plusieurs mois, ce dernier a récemment fait part de son envie de poursuivre son aventure en France.

Il paraît que « l’amour dure trois ans ». Si Lionel Messi a montré à Barcelone qu’il pouvait aller au-delà, l’Argentin est tout proche de valider cet adage avec Paris. Alors que la star arrivé à l’été 2021 verra son contrat expiré en juin 2023, le PSG ne cache pas sa volonté de le voir prolonger d’au moins un an. Et il est tout proche d’y parvenir.

Pour atteindre son but, Luis Campos a d’abord étudié les détails du contrat de la Pulga, comme il l’a fait pour Marco Verratti, Marquinhos ou Sergio Ramos, avant de prendre contact avec Jorge Messi, le père du joueur, dans le courant du mois de septembre. Ses intentions étaient claires : prolonger son contrat d’un an plus une autre année en option.





De son côté, Messi fait savoir depuis de longs mois qu’il déciderait de son avenir après la Coupe du monde, qu’il vient de remporter avec l’Argentine dans une finale de légende. Un message que ses proches transmettent depuis le mois de mai, alors que les premières rumeurs d’un possible départ à Miami apparaissaient.



Prudence tout de même dans les hautes sphères du club



Après une première saison compliquée, ponctuée par un bilan statistiques loin de ses standards et les sifflets du Parc des Princes après l’élimination en Ligue des champions sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, le néo champion du monde se sent parfaitement bien dans la capitale (12 buts et 14 passes décisives en club depuis depuis le mois d'août). Tout comme sa famille, ce qui est un point extrêmement important pour lui.





Ces dernières semaines, les échanges entre le club et l’entourage du joueur ont été plus que positifs. Nasser Al-Khelaïfi s’est d’ailleurs très largement impliqué dans les discussions pour convaincre la légende du football qu’il était au bon endroit pour gagner une nouvelle Ligue des champions.

Au point que Messi a fait part de sa volonté de poursuivre son aventure avec le PSG. Cela veut-il pour autant dire qu’entre toutes les parties l’accord est total ? Sur ce point, les informations divergent. De sources proches de l’ancien Barcelonais, il est d’ores et déjà question d’un accord de principe et d’une prolongation qui sera réglé lorsque le septuple Ballon d’or sera rentré d’Argentine, où il célèbre actuellement la victoire de l’Albiceleste au mondial 2022.





De l’autre côté, on se veut plus prudent. Dans les hautes sphères du club, on explique que les discussions sont positives et que les deux parties veulent continuer leur chemin ensemble mais qu’il n’y a pas encore d’accord complet. Question de vocabulaire ou simple prudence ? Tout semble pourtant indiquer que Messi a de grandes chances d’être encore Parisien pour une saison au moins.