Même s'il n'y a plus vraiment d'enjeu, le PSG se doit de terminer au mieux sa saison de Ligue 1. Et ça continue ce dimanche face à Troyes au Parc des Princes, en conclusion de la 36e journée.

Messi est bien là

Après s'être entraîné à part samedi en raison de douleurs au niveau des côtes, Lionel Messi est finalement bien retenu par Mauricio Pochettino.

Il pourrait donc à nouveau former le trio offensif habituel des Rouge et Bleu, aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, avec la volonté de briller une nouvelle fois devant le public du Parc des Princes.

Plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation seront également dans le groupe parisien : Xavi Simons, Michut, Bitshiabu ou encore Gharbi auront-ils davantage de temps de jeu que ces dernières semaines ?

Paredes, Icardi, Draxler et Diallo absents

Un Paris Saint-Germain qui sera une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre.

Blessés, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi ne seront pas de la partie, tout comme Abdou Diallo, qui n'a pas prêt à 100%.

Après cette rencontre face aux promus troyens, il restera un déplacement à Montpellier avant la réception de Metz, lors de l'ultime journée, pour les Parisiens.