Cinq mois après sa prolongation, l'attaquant du PSG pense déjà à un départ au mercato d'hiver.

La déception de Kylian Mbappé ne se traduit pas simplement par quelques sorties médiatiques sur ses réseaux sociaux ou face à la presse. Selon une information de Marca, que nous sommes en mesure de confirmer, l'attaquant français souhaite quitter le PSG en janvier, lors du prochain mercato d'hiver.

Cette volonté de quitter le club de son cœur est le résultat d'un ensemble de promesses que lui avaient faites la direction du club et qui n'ont visiblement pas été tenues. Parmi ces engagements, il y a d'abord une place centrale dans le projet de jeu du PSG ce qui, de son point de vue, n'est pas le cas actuellement.

Dans le jeu d'abord, l'attaquant parisien a le sentiment que la part belle est faite au duo Messi-Neymar. Son positionnement comme « pivot » ou numéro 9 ne lui convient pas. Lors des négociations de sa prolongation de contrat en mai dernier, il était davantage question qu'il joue soit à gauche, soit en soutien d'un attaquant de pointe qui devait faire office de point de fixation.

Il en veut à Nasser Al-Khelaïfi

Mais le mercato parisien n'a pas été à la hauteur des garanties apportées à l'époque. Les dirigeants parisiens lui avaient annoncé l'arrivée de Lewandowski, qui aurait été quoi qu'il arrive difficile à conclure, mais aussi de Skriniar et de Bernardo Silva, deux joueurs qui avaient un accord avec le club parisien. Mais ces dossiers ont finalement échoué.

Au cœur du problème, encore une fois, le fonctionnement d'un club qui n'a jamais permis à Luis Campos d'avoir les mains libres en matière de recrutement. A la mi-juillet, par exemple, Paris aurait pu signer Milan Skriniar pour 55 millions d'euros.

Mais les négociations, menées par Antero Henrique, dont la présence dans le mercato parisien a été imposée par Nasser Al-Khelaïfi, avec l'Inter Milan ont échoué pour des détails confie un membre du club. Vexé et dans l'incapacité de trouver un remplaçant de ce niveau rapidement, le club italien a finalement revu ses exigences à la hausse, rendant le dossier inaccessible.

Un exemple parmi d'autres qui a empêché le club d'avancer dans son projet : celui promis à Kylian Mbappé. Au centre des négociations pour la prolongation de la star parisienne, le président du PSG est évidemment au centre du courroux du buteur avec cette impression qu'il n'a pas tenu ses engagements. Pire même qu'il n'a pas tout fait pour les tenir.

La relation de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos est d'ailleurs plus que fraîche. Et ce depuis l'arrivée du Portugais en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Entre eux, le différend remonte à avril 2019 lorsque les deux hommes s'étaient accrochés dans la tribune du stade Pierre-Maurroy et malgré les apparences de façade leur relation ne s'est jamais améliorée.

Campos aussi sur le départ ?

Outre l'épisode du mercato d'été, Luis Campos attend toujours d'avoir des garanties pour la fenêtre du mercato hivernal et notamment une : l'absence d'Antero Henrique dont les décisions ont, selon Campos, considérablement pesées sur sa politique sportive. L'ancien dirigeant lillois, qui espère pouvoir recréer une cellule recrutement, est toujours dans l'expectative. Et il se murmure que son envie de départ est réelle.

C'est ce tableau qui explique en partie pourquoi Kylian Mbappé désire quitter le PSG, cinq mois seulement après sa prolongation dans la capitale. En septembre déjà, la fuite des informations concernant la durée réelle de son contrat (2 ans + 1 en option au lieu de 3 ans comme annoncé par le club) était un premier avertissement lancé sur la place publique aux dirigeants du club.

Désormais, le désir de Kylian Mbappé est réel : il ne veut plus perdre de temps et souhaite partir dès le mois de janvier. Mais il semble peu probable que le PSG laisse partir son joyau au prochain mercato.