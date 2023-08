PSG : Mbappé souhaite la bienvenue à Dembélé et... tacle Nasser Al-Khelaifi

Sept années après avoir quitté la Ligue 1 française, Ousmane Dembélé a fait son retour en signant au PSG.

Ce samedi 12 août 2023, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Après plusieurs avortements en raison de problèmes administratifs, la signature a pu être officialisée. Ceci après la visite médicale de l’ailier français, jeudi.

Mbappé s’adresse à Dembélé, mais pique Nasser

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé ne parlent plus d’une même voix. Le capitaine de l’Equipe de France a, dans une lettre adressée à la direction parisienne, il y a quelques semaines, refusé d’activer l’option de prolongation dans son contrat qui prend fin en juin de l’année prochaine. Une décision du joueur, qui n’est pas la bienvenue chez le Qatar, qui ne veut pas perdre le joueur gratuitement, d’où une vente dès cet été la chose la plus envisagée. Mais le Bondynois a été catégorique : il ne bouge pas avant la fin de son bail.

Alors, pour le forcer à prendre une décision (soit partir soit prolonger), Paris a d’abord écarté Mbappé du groupe de la tournée estivale en Asie. Ensuite, de retour dans la capitale, le club a fermé la porte à son numéro 7. Ce dernier s’est vu envoyer dans le « loft » jusqu’à nouvel ordre. Mais selon les indiscrétions, Mbappé est ferme sur sa décision : quoiqu’il arrive, il ne prolonge pas et ne veut pas quitter le club, même s’il ne joue pas.

En dépit de cette situation, qui a vu ses images retirées des alentours du Parc des Princes et de la boutique du PSG, Kylian Mbappé ne montre pas de la haine envers son club. La belle preuve, le joueur de 24 ans souhaite la bienvenue à son coéquipier en Equipe de France, Ousmane Dembélé, qui a officiellement signé, ce samedi.

Dans une story sur Instagram, l’ancien de l’AS Monaco a souhaité la bienvenue à son frère Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. « Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence!!!! », a écrit le capitaine français.

Dembélé et Al-Khelaifi heureux

Ce samedi, le nouveau Français du PSG a été officialisé. « Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons », indique le club de la capitale pour annoncer sa nouvelle recrue.

En France, le désormais ex-barcelonais y entamera un nouveau chapitre de sa carrière après une longue expérience chez les Culés en sept ans. Grand fan du PSG, Dembélé réalise enfin son rêve et ne manque pas de dire sa joie d’être enfin parisien. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club », dit-il.

De son côté, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a tenu à lui souhaiter la bienvenue à Paris : « Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club ».

Pour le match contre Lorient (ce soir à 21h), Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie. Le Français devra patienter pour le match de la deuxième journée contre Toulouse à l’extérieur. Pour son bain de foule au Parc des Princes, Dembélé sera face aux supporters lors de la troisième journée quand Paris recevra Lens, le 27 août à 15h.