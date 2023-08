PSG : Mbappé n’a pas voulu être capitaine

Marquinhos a été reconduit capitaine du PSG malgré le deuxième vote effectué. Mais Mbappé voulait tout sauf le capitanat.

Après un premier vote informel, qui a désigné Marquinhos capitaine du Paris Saint-Germain, une brouille a regagné le club francilien, d’où le choix du défenseur brésilien a été remis en cause. En effet, un nouveau vote a été effectué, mardi. A l’unanimité, et ce, par une élection à bulletins secrets, le défenseur auriverde a été reconduit dans son rôle.

Mbappé n’a pas l’intention du capitanat

Si Marquinhos a fini à la première place du vote devant Danilo Pereira et Presnel Kimpembe, respectivement deuxième et troisième vice-capitaines, le Bondynois, quant à lui, n’a fini qu’à la quatrième place. Si l’ancien attaquant Christophe Dugarry estime que c’est un désaveu pour le Parisien, c’est complètement le contraire.

"Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C'est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l'être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça", a déclaré Dugarry sa première émission de la saison.

L'article continue ci-dessous

Mais ce n’est pas le cas. Puisque selon l’émission El Chiringuito, ce jeudi, c’est tout sauf un échec pour le numéro 7 parisien. A l’en croire, Kylian Mbappé n’était même pas volontaire pour le capitanat du Paris Saint-Germain. Son nom aurait été ajouté par le club, qui souhaiterait le conserver nonobstant l’envie du capitaine de l’Equipe de France de voir ailleurs.

Par ailleurs, l’émission espagnole va jusqu’à dire que "si vous votez à main levée avec un vote secret... vous savez que le capitaine ne sera pas Mbappé". Puisque le joueur de 24 ans ne fait pas l’unanimité au sein du groupe.

Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG, son contrat expirant à l’été prochain, le champion du monde 2018 n’a encore que quelques mois dans la capitale française, s’il décide de ne pas renouveler. Le mercato étant dans son dernier virage, une offensive du Real Madrid, toujours orphelin d’un numéro 9, pourrait toujours survenir dans les derniers instants. L’avenir du Français est flou dans le club francilien, bien qu’il ait repris avec le groupe professionnel.