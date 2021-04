PSG - Mbappé : "Les gens pensent que c'est facile de gagner"

Héros de la victoire face à Saint-Etienne, l'attaquant du PSG est revenu sur ce succès crucial arraché dans les dernières minutes face aux Verts.

Le PSG a eu très, très chaud ce dimanche en début d'après-midi face à l'AS Saint-Etienne. Longtemps dominateurs mais sans idées, les joueurs de la capitale ont finalement été surpris par Bouanga àun quart d'heure du terme.

Un doublé de Mbappé et un but au buzzer d'Icardi après l'égalisation d'Hamouma plus tard, les protégés de Mauricio Pochettino laissaient éclater leur joie de revenir à un petit point de Lille à cinq journées de la clôture du championnat.

Un grand ouf de soulagement illustré par Kylian Mbappé au coup de sifflet final au micro de Canal Plus. "On s'est mis dans les problemes tous seuls. Quand on mène 2-1, on doit garder le score", a réagi le champion du monde tricolore. Heureusement, un nouveau centre de Di Maria trouvait la tête d'Icardi pour arracher la victoire finale.

"Mais on avait envie de gagner, car le championnat est un objectif primordial pour nous et on veut participer à l'histoire du club. Ma rage à la fin ? On veut gagner et on est des compétiteurs.

"Les gens pensent que c'est facile de gagner, mais ce n'est pas le cas. Cette saison, il y a une course relevée pour le titre. Il faut continuer à se donner à fond", a conclu le meilleur buteur de Ligue 1 avant de botter en touche au moment d'évoquer son avenir : "On gagne les matches, c'est le plus important".

En attendant, Paris va attendre avec imaptience les résultats de ses deux poursuivants, Monaco et Lyon, qui jouent ce dimanche. Les joueurs de la Principauté seront en déplacement à Bordeaux, avant que les Gones ne concluent cette 33e journée en soirée, à La Baujoire pour y défier Nantes.

La suite du programme s'annonce ensuite dantesque pour le club de la capitale, encore engagé sur tous les tableaux dans cette fin de saison. Ils seront encore sur le pont dès mercredi en quarts de finale de la Coupe de France face à Angers, avant un déplacement encore une fois décisif la semaine prochaine à Metz en Ligue 1. Viendront ensuite les demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City.