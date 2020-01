PSG - Maxwell sur Neymar : "La base pour être le meilleur joueur du monde"

Le Brésilien, ancien joueur du PSG, estime que le nouveau dispositif tactique de Thomas Tuchel peut permettre à Neymar d'exprimer toutes ses qualités.

Après un été mouvementé, durant lequel il a tout fait, en vain, pour rejoindre le , Neymar a débuté cet exercice 2019-2020 avec la ferme volonté de se racheter aux yeux des supporters du . Revenu à son meilleur niveau, le Brésilien impressionne sous les couleurs du Champion de , lui qui, en 12 matches de , a inscrit pas moins de 11 buts et délivré 5 passes décisives, tout en étant très influent dans le jeu.

"L’équilibre et la base pour être le meilleur joueur du monde"

Déterminé à prouver sa vraie valeur après des mois de blessures et autres polémiques, le joueur de 27 ans profite aussi d'un système de jeu résolument offensif mis en place par l'entraîneur Thomas Tuchel. C'est en tout cas l'analyse de son compatriote Maxwell, l'ancien joueur du PSG.

"Le projet a grandi, le club a évolué et cela peut lui donner l’équilibre et la base pour être le meilleur joueur du monde. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano, des joueurs qui ont tellement de qualités, mais qui ont aussi besoin d’une base derrière. Je crois que cette année, on a une équipe vraiment équilibrée pour lui apporter ça", a expliqué Maxwell ce dimanche, au micro de Téléfoot. Si ce PSG semble en effet taillé pour jouer les premiers rôles, c'est en Ligue des Champions qu'il sera attendu au tournant, les récentes compagnes européennes du club ne plaidant pas vraiment en sa faveur.