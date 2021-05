PSG - Mauricio Pochettino : "Une saison avec beaucoup de hauts et de bas"

L'entraîneur du PSG a livré un discours nuancé, dimanche soir, en conférence de presse, après le match nul de son équipe face au Stade Rennais (1-1).

Dans la continuité de son élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, le Paris Saint-Germain a confirmé ses difficultés du moment, dimanche soir. Tenu en échec par le Stade Rennais (1-1) au Roazhon Park, Paris a laissé filer deux points précieux à deux journées de la fin, et a peut-être dit adieu à ses rêves de titre.

En Bretagne, les Parisiens auraient même pu s'incliner face aux hommes de Bruno Génésio, sans un Keylor Navas des grands soirs. En fin de rencontre, Presnel Kimpembe a vu rouge, confirmant l'incapacité francilienne a garder ses nerfs dans la difficulté cette saison. En fin de rencontre, Mauricio Pochettino s'est voulu nuancé.

"On n'a pas été meilleurs que Rennes pendant les 90 minutes"

"En football, tout peut se passer. On est bien sûr déçus, mais il faut donner du crédit à Rennes, qui est une très bonne équipe et a réussi un vrai bon match (...) Ce n'est pas un problème de qualité ou d'attitude. On n'a pas été meilleurs que Rennes pendant les 90 minutes et on n'a donc pas mérité la victoire sur l'ensemble de la rencontre", a ainsi analysé l'entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse, avant d'évoquer l'absence de Kylian Mbappé, suspendu, et l'élimination en Ligue des Champions.

"On connaît tous l'importance de Kylian, mais il ne faut pas penser que c'est une absence qui a fait la différence. Concernant l'élimination, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d'influence. Si c'est le cas, on devra se pencher sur le problème à l'avenir. C'est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. On devra s'en servir pour la suite. Clairement, il y aura des décisions à prendre pour améliorer l'équipe en vue de la saison prochaine", a ensuite expliqué l'ancien des Spurs, déjà tourné vers la Coupe de France.

"On n'aura pas de problème pour motiver les joueurs pour la fin de saison. On connaît toute l'importance des prochains matches et nos obligations, que ce soit en Coupe de France ou en Championnat...", a enfin confié Mauricio Pochettino. Opposé à Saint-Etienne (J37) puis à Angers (J38), Lille n'a besoin que de quatre points pour triompher.