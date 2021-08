PSG, Mauricio Pochettino : "Mettre le talent au service du collectif"

A la veille de la réception de Strasbourg, Mauricio Pochettino est revenu sur l’objectif qui sera le sien cette année avec toutes ces stars.

Une partie de la conférence de presse s’est faite en espagnol, preuve que le PSG est devenu le centre névralgique du football européen depuis quelques jours. Deux jours après la présentation officielle de Lionel Messi, les journalistes étrangers se sont pressés au centre d’entraînement du club parisien pour la première conférence de presse de Mauricio Pochettino depuis l’arrivée de la Pulga.

Vingt-quatre heures avant un retour au Parc des Princes avec des supporters, le match contre Strasbourg est clairement passé au second plan. Tout le monde n’avait à la bouche que le nom de Messi et Pochettino s’y était bien sûr préparé. Argentin comme le nouveau numéro 30 parisien, l’entraîneur du PSG a tenu à rendre hommage à son président et Leonardo.

"Le président et Leonardo ont déjà dit comment s’est passé la signature. Tout s’est déclenché avec le fait qu’il ne prolonge pas à Barcelone. Je dois mettre en valeur le travail de l’ensemble du club dans cette opération et nous donner la possibilité d’avoir un joueur de ce niveau-là."

Excité comme l’ensemble du club et des supporters, Mauricio Pochettino sait aussi que la moindre des sorties du PSG va être disséquer et que le faux-pas est désormais presque interdit.

Pochettino : "On a un effectif équilibré"

Avec cette pléthore de stars, l’entraîneur argentin va presque avoir un rôle autre que celui de coach. Il va lui falloir trouver la bonne formule pour ne pas voir son équipe couper en deux, comme on a pu le voir la saison dernière.

Mais, il faudra pour ça compter sur tout son groupe, ce qui n’est pas encore le cas entre les Sud-Américains revenus la semaine dernière, un Messi qui n’a plus joué depuis un mois et Sergio Ramos qui ne sera pas de retour avant la trêve internationale comme l’a communiqué le club.

"Je n’ai pas plus de responsabilité que lors de mes projets à Tottenham, Southampton et l’Espanyol. Quand tu perds, que ce soit ici ou ailleurs, tu es forcément critiqué et en danger."

L'article continue ci-dessous

"On doit faire une équipe qui brille et qui soit justement une équipe capable d'affronter tous les défis. Notre principal défi, c'est de créer une dynamique, un état d'esprit pour atteindre les objectifs qu'on veut cette saison."

"On a des joueurs talentueux, il faut mettre ce talent au service de l'équipe, on met l'accent là-dessus, il faut mettre tous ces talents individuels au service du collectif. Il faut avoir une équipe qui soit dans l’exigence."

Avec l’arrivée de Sergio Ramos ou même Wijnaldum, le PSG s’est assuré la présence de fort caractère, prêt à taper du poing sur la table. Peut-être ce qui manquait avant au club pour aller au bout de son projet.