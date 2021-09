PSG, Mauricio Pochettino : "Maintenir un équilibre avec des changements"

En marge du choc contre l’OL, Mauricio Pochettino a fustigé le calendrier international et le rythme effréné imposé à ses joueurs.

Kylian Mbappé s'est-il entraîné ce samedi ? Et peut-il être présent demain ?

Oui il s'est entraîné avec le groupe avec quelques précautions, nous sommes content de l'évolution de sa blessure. On verra comme il est demain matin pour savoir s'il sera dans le groupe demain.

Comment remédier au manque de solidité que vous avez souligné après Bruges ? Défense à cinq ?

Ponctuellement, on n'a pas été très solides mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se reproduire à l'avenir. On sait aussi qu'on a la possibilité, comme tout entraîneur, de changer de système.

Cette semaine, Leonardo a demandé aux arbitres de protéger les joueurs comme Lionel Messi. Etes-vous d'accord avec lui ?

Comme je l'ai déjà dit avant, je ne veux pas commenter ce que dit le président ou le directeur sportif. Il a simplement exprimé ce que le club pense.

Kimpembe, Wijnaldum, Mbappé, plusieurs joueurs ont des bobos, d'autres une préparation physique incomplète... est-il possible que vous les ménagiez pour les trois matches de championnats à venir et que vous fassiez du turnover ?

Oui, on va essayer de faire une bonne utilisation de l'effectif tout en maintenant un équilibre. Tout en sachant aussi qu'il y a une trêve internationale. Nos joueurs sud-américain vont partir et en plus ils vont jouer le même jour que nous contre Angers (le 17 octobre). On est dans un moment de folie où on doit ménager nos joueurs pour faire attention au temps de jeu mais aussi continuer à gagner.

Pochettino : "Nos Sud-Américains vont jouer en même temps que le PSG"

Le fait de jouer contre Lyon vous motive t-il encore plus ?

Ce n'est pas une motivation spéciale. La motivation est toujours là qu’on joue un match de L1, de Ligue des champions ou de Coupe de France. À partir du moment où on enfile le maillot du PSG, on doit être motivé. Après on sait aussi que c'est une équipe importante de notre championnat.

L'entrée de Nuno Mendes contre Bruges a été intéressante. Est-il possible de le voir demain contre Lyon ?

C'est un joueur qui est arrivé le dernier jour du mercato et il a besoin de temps pour connaître ses partenaires. Mais oui, il y a une possibilité pour qu'il joue demain.

Que pouvez-vous faire par rapport au calendrier internationaux ?

Il n'y a rien à faire. Les clubs sont sans défense. On comprend les équipes nationale qui jouent mais il n'y a rien à faire de notre côté. Mais sûrement il y a des choses à revoir pour trouver un équilibre. On ne parle pas d'équilibre économique mais surtout sportif dans ce cas.

On voit souvent le nom Sergio Ramos dans les rapports médicaux. Avez-vous une date de reprise pour lui ?

Je n'ai pas de précisions sur quand il sera disponible. On espère qu'il sera dispo bientôt. Il est bien individuellement, il est calme et continue sa préparation. On espère qu'il pourra jouer rapidement et il est important qu'il puisse retrouver un bon niveau, égal à celui de ses partenaires.