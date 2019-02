PSG, Marco Verratti : "On se croyait à domicile contre Manchester United"

Le milieu de terrain italien a rendu hommage aux supporters du PSG présents à Old Trafford pour les encourager mardi dernier en Ligue des champions.

Attendu au tournant à Old Trafford face à une équipe de Manchester United en pleine forme, le PSG a répondu présent. Les joueurs de Thomas Tuchel se sont imposés grâce à des buts de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé et ont selon toute vraisemblance fait le plus dur avant le match retour. Mais les supporters du PSG aussi avaient répondu présent pour ce choc. Ils se sont fait entendre tout au long du match donnant parfois l'impression d'être en majorité dans l'enceinte d'Old Trafford.

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Marco Verratti qui a livré une prestation XXL au milieu de terrain contre les Red Devils a rendu hommage aux supporters du PSG ayant fait le déplacement et ayant autant poussé leur équipe : "C’est émouvant, faire un déplacement quand tu es supporter est quelque chose de magnifique. Ils nous ont donné beaucoup de force, ils peuvent te pousser à faire l’effort qui peut changer une action quand tu es fatigué. Les supporters sont la plus belle chose dans le football et on a besoin d’eux. Ils faisaient tellement de bruit que par moments on se croyait à domicile".

"Il reste encore 90 minutes"

Le milieu italien est fier de la prestation de son équipe : "On avait préparé ce match et on a bien joué sur le terrain, le coach a fait un grand travail, il a simplifié les efforts de tout le monde. On savait à quels endroits on pouvait leur faire mal et quelles étaient leurs forces. On a démontré une grande personnalité, jouer à Old Trafford n’est jamais facile. On a contrôlé la rencontre mais ce n’est pas fini, il reste encore 90 minutes".

Malgré les absences de Neymar et Cavani, le PSG a fait le travail comme l'a souligné l'ancien de Pescara : "Les gens ont beaucoup parlé des blessures de Cavani et Neymar en disant que sans eux ce serait difficile. Mais parfois ta force vient de ceux qui ne croient pas en toi car tu les entends et tu veux leur montrer que tu peux le faire et que ces personnes ont tort. Nous sommes des professionnels et on savait qu’on pouvait faire un grand match".

Marco Verratti a gagné en leadership sur le terrain : "Suis-je devenu un leader du milieu de terrain ? J’ai l’impression que le club et les joueurs ont confiance en moi quand je suis sur le terrain, le coach lui aussi croit en moi et c’est important. Quand tu portes ce maillot, tu es obligé de tout donner pendant 90 minutes et ça je le sais. L’équipe ne dépend pas que d’un ou deux joueurs, on est un collectif qui a besoin de tout le monde".