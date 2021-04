PSG-Manchester City - Riyad Mahrez : « On n'a pas Messi et Ronaldo mais tout le monde peut faire la différence »

Riyad Mahrez estime que Manchester City pourra éliminer le PSG en s'appuyant sur son collectif.

Riyad Mahrez était présent ce mardi, face aux journalistes, pour la conférence de presse avant le match PSG-Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Et pour l'international algérien, Manchester City peut compter sur sa force collective pour sortir le PSG et remporter le trophée.

Sur l'échec de City lors du dernier Final 8 : « C'était une grande déception notre défaite en Ligue des champions contre Lyon. En plus derrière on partait directement en vacances. Mais là il fallait rester concentré. C'est la plus grande déception de ma carrière. Cette fois nous voulons aller plus loin. Nous avons l'expérience de la saison dernière. »

Sur l'importance de la Ligue des champions : « En Europe c'est la plus belle chose que l'on peut gagner. On veut aller en finale et essayer de gagner mais d'abord on veut faire un bon match ce mercredi. »

Sur le statut de favori du PSG : « Je ne suis pas là pour estimer qui est favori. Le PSG c'est une superbe équipe, ils ont éliminé le Bayern. On a nos forces, ils ont les leurs. On verra qui sortira vainqueur.»

Sur la force collective de City : « Tout le monde dans notre équipe est un grand joueur. On n'a pas de stars comme Messi et Ronaldo mais tout le monde peut jouer et faire la différence. City c'est une équipe très compétitive. On a toujours été certain de notre jeu même quand cela n'a pas marché. On est beaucoup mieux cette année car on est en bonne forme. On va toujours jouer notre jeu avec beaucoup de personnalité. On est là pour gagner et pas seulement jouer une demi-finale de Ligue des champions. On doit montrer que l'on est là pour jouer et pour gagner. »

Sur sa forme récente : « Je me sens bien au moment le plus important de la saison. Nous devrons faire un grand match mercredi. Quand vous jouez plus, la confiance est plus élevée. Et avec la confiance vous jouez mieux. Je pense que je suis meilleur en ce moment grâce à la confiance. »

Sur son contrat qui expire en 2022 et son avenir : « Je ne pense pas à cela. Je suis bien ici, je suis content avec tout le monde et dans la ville. Je suis simplement concentré sur les matchs et on verra. »

Sur la présence de City dans le dernier carré : « Les demi-finales de Ligue des champions on en rêve. On doit hausser notre niveau de jeu comme quand on a joué en finale de League Cup. C'est le plus grand match de ma carrière à City mais ce n'est pas une fin. On doit montrer que l'on veut aller en finale et c'est ce que l'on fera demain. »

L'article continue ci-dessous

Sur la revanche après l'élimination contre le Tottenham de Pochettino en 2019 : « Non ce n'est pas une revanche du Tottenham de Pochettino. Ce n'est pas l'important dans ces matches. On doit être là pour essayer de gagner. On doit jouer comme on joue tous les trois jours et non pas penser au passé. »

Sur le fait de jouer à la pointe de l'attaque : « Je ne suis pas un buteur comme Sergio Agüero et Gabriel Jesus mais j'essaye de dépanner et d'aider l'équipe quand je joue en pointe. »

Sur le gamin de Sarcelles face à Paris : « Revenir dans ma ville, là où j'ai grandi c'est toujours bien. C'est la première fois pour moi. C'est spécial c'est sûr mais je suis là pour faire mon match avec mon équipe et surtout essayer de gagner et montrer notre personnalité. »