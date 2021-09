PSG-Manchester City : Messi, une ombre puis la lumière

Très discret face aux Anglais et peu inspiré, l'Argentin a inscrit son premier but avec Paris sur une frappe enveloppée si caractéristique.

Quoi de mieux qu’une soirée de gala pour briller ? Il faut croire que Lionel Messi a choisi son moment. Comme si un sommet du championnat face à Lyon ne lui suffisait pas, l’Argentin a préféré la Ligue des champions pour soulever le Parc.

On exagère un peu, mais mardi soir face aux Anglais, tout le monde attendait de voir sa prestation, après avoir observé sa sortie contre l’OL, qui a animé les premières polémiques, et puis l’évolution de sa blessure au genou gauche après un duel avec Boateng.

Dix jours d’attente, mais au milieu du week-end, les premières nouvelles étaient rassurantes et dès dimanche matin, l’Argentin s’entraînait sans aucune gêne. En milieu, de semaine dernière, son entourage laissait filtrer que l’ancien Barcelonais voulait à tout prix être rétabli pour la réception des Citizens.

Allait-il être titulaire ? Avait-il 90 minutes dans les jambes ? Lors de son point presse, Pochettino confirmait que Messi serait dans le groupe contre Manchester City et quelques heures plus tard les premières informations sur sa titularisation filtrait. Ce qui fut bien le cas.

Mardi soir, tout le monde attendait de voir le comportement du trio après une première décevante à Bruges et les soubresauts liés aux mots de Mbappé envers Neymar après sa sortie face à Montpellier samedi dernier.

« Plus on va jouer ensemble, et mieux ça va être »

Sur le premier but parisien, le Français et l’Argentin combinèrent avant que le premier ne donne en retrait. Son ballon trouvait Gueye pour l’ouverture du score, qui serrait Messi dans ses bras sur le chemin de sa célébration (8e).

Qu’a-t-on vu ensuite de la Pulga ? Finalement pas grand-chose. Peu de disponibilité dans le jeu en première période, peu de replis défensifs, un décalage raté pour Neymar dans la surface (22e) et une bonne déviation pour Nuno Mendes (35e). Ce fut tout. Ce fut maigre. mais il faut croire que les génies n’ont pas besoin que d’une étincelle pour briller.

À mesure que City se découvrait, Paris plaçait ses attaques. Ney manquait le cadre (65e) mais un peu moins de dix minutes plus tard Messi fit rugir le Parc après un une-deux avec Mbappé parfait une frappe enveloppée, presque caressée et sans contrôle, qui terminait sous la barre d’Ederson (2-0, 74e).

Tombant dans les bras de Neymar, Messi se retournait et pointait du doigt, avec insistance, le Bondynois pour saluer son travail et l’inclure dans sa réussite. « Plus on va jouer ensemble, et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble et augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué. Il faut donner le meilleur », expliquait-il au moment d’évoquer sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar

Après la rencontre, le sextuple Ballon d’or tombait dans les bras de Nasser Al-Khelaïfi qui lui glissait que maintenant qu’il avait inscrit son premier but sous les couleurs du PSG, beaucoup d’autres buts allaient désormais suivre. Mais une autre image a marqué la soirée, celle des trois attaquants posant torses nus pour la photo. Comme un acte fondateur de la MNM ?