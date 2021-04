PSG-Manchester City (1-2) - Riyad Mahrez : « On est chanceux sur les deux buts »

Le milieu offensif algérien reconnaissait la chance de son équipe mais estime que la victoire est méritée.

Né à Sarcelles et supporter de l'OM, Riyad Mahrez avait à cœur de briller face au PSG. Auteur du but de la victoire, il s'est confié à nos confrères de RMC Sport juste après le match : « C'était un match à deux visages. En première mi-temps on n'a pas dû être dangereux, même si eux aussi ils ne l'étaient pas mais ils étaient mieux que nous. Après on a deuxième mi-temps on a su jouer notre jeu. On est chanceux sur les deux buts, même moi sur mon coup-franc. »

Sur les difficultés de Manchester City en première mi-temps : « On n'a pas été bon mais quand tu regardes bien la première mi-temps ils ne sont pas dangereux. Après on est revenu en se disant qu'on allait jouer notre football. Et en deuxième mi-temps on a été mieux mais on n'était pas au top non plus. On a été solides défensivement, ils n'ont pas réussi à trop trouver leurs attaquants avec Kylian et Neymar. Dans ces matches-là il faut bien défendre, être solides. On gagne 2-1, ça reste ouvert. Ils vont venir chez nous, on a ce petit avantage. »