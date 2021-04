PSG-Manchester City (1-2) - Mauricio Pochettino : « On peut faire quelque chose de spécial là-bas »

Malgré la défaite, Mauricio Pochettino estime que son équipe n'a pas démérité et croit à une qualification à l'extérieur.

Quelques minutes après la rencontre, Mauricio Pochettino a fait part de sa déception au micro de nons confrères de RMC Sport mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Son PSG peut créer l'exploit au retour.

Sur la défaite du PSG : « On a pris des buts sur des détails. Juste avant l'égalisation on doit marquer le deuxième, ça change tout. En première période on a vraiment très bien joué, mais en second on n'a pas marqué le deuxième. C'est normal de souffrir. Une période pour eux, une période pour nous. Il n'y a pas beaucoup plus à analyser. Les petits détails décisifs ont été contre nous. »

Sur les deux visages du PSG : « Il est possible, oui, que mes joueurs aient été fatigués. On n'a pas montré l'énergie nécessaire en seconde période, contrairement à la première. On a mis beaucoup plus de temps à récupérer le ballon en deuxième mi-temps. C'est le football, parfois ce n'est pas facile. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs. Les efforts ont été fantastiques mais il y a des détails qui ont décidé du match. On n'a pas non plus concédé beaucoup d'occasions. Les détails ont fait la différence ce soir. »

Sur le match retour : « Bien-sûr, on y croit ! On doit y croire, on peut faire quelque chose de spécial là-bas. Si on n'y croit pas ça ne marchera pas. On va préparer maintenant ce match retour. On veut faire le match comme on l'a démarré ici. »