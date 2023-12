PSG : Luis Enrique sait combien de buts marquera Kylian Mbappé

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’enflamme pour Kylian Mbappé après son doublé contre le FC Metz, mercredi soir.

C’est une année civile aboutie pour le Paris Saint-Germain. Qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le club francilien termine champion d’automne en Ligue 1 de France. Grâce à un doublé de Mbappé, le PSG a arraché une victoire (3-1) contre Metz, mercredi en 17e journée du championnat.

Mbappé double buteur et recordman

Artisan de la victoire du Paris Saint-Germain, mercredi soir, au Parc des Princes, Kylian Mbappé s’est inscrit un peu plus dans les annales du club francilien. Après l’ouverture du score par Vitinha (40e) pour le PSG, l’ancien de l’AS Monaco a doublé la mise pour les champions de France au retour des vestiaires, notamment à l’heure de jeu (60e). Si Matthieu Udol réduit l’écart pour Metz (72e), Kylian Mbappé creuse l’écart avec son doublé (83e).

Ainsi, le capitaine de l’Equipe de France inscrivait ses 109e et 110e buts avec le Paris Saint-Germain dans son fief du Parc des Princes. Il égalait ainsi Edinson Cavani, qui détenait ce record avec 110 buts avec le PSG dans son stade.

Luis Enrique a une idée du nombre de buts que marquera Mbappé

S’il a récemment évoqué la bonne relation avec l’attaquant français, l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, venait de réaffirmer mercredi qu’il entretient un bon lien avec Kylian Mbappé. Profitant de l’occasion, l’ancien coach du Barça encense son joueur, soulignant qu’il percerait sous les ordres de n’importe quel entraîneur.

« Kylian marquera 50 buts avec tous les entraineurs du monde. Si tout va bien entre nous? Comme toujours! J'ai une superbe relation avec tous les joueurs et avec Kylian aussi, depuis le début. C'est un joueur de 25 ans mais il est très mature. J’ai toujours dit qu'il était souriant. Dans les grandes équipes, on parle toujours de beaucoup de choses, c'est aussi ce qui fait vendre. Mais ma relation avec Kylian et les autres joueurs est très bonne », a indiqué l'entraîneur parisien au micro de Canal+. Mbappé appréciera.