Le PSG enchaîne pour l'anniversaire de Mbappé

Paris termine l'année 2023 et la phase aller par un net succès face à Metz.

Solide leader du classement et assuré du titre de champion d'automne, le PSG voulait bien finir son année 2023 à domicile et renouer avec la victoire après deux matches nuls en Ligue des champions puis en championnat. En face, Metz va mal avec 3 défaites de rang sans réussir à marquer avant ce choc.

Mais après 45 minutes de jeu, on constatait une énorme possession de balle (79%) mais domination stérile pour le PSG. Les joueurs de Luis Enrique ne se sont procurés qu'une seule belle occasion contre ces Messins très rigoureux et solidaires en défense. Van den Kerkhof a aussi lancé plusieurs contres sur la droite sans être assez soutenu.

Mais Paris finissait par trouver la faille en début de seconde période. Sur la droite, Lee repique dans l'axe et centre du gauche à l'angle de la zone de vérité. Il sert Vitinha qui marque d'une petite reprise du droit dans la course aux six mètres. Oukidja est battu sur sa gauche.

Puis, à l'heure de jeu, Mbappé faisait parler la poudre pour fêter ses 25 ans ! Servi par Vitinha à l'angle gauche de la surface adverse, il décoche une puissante frappe flottante du droit devant N'Duquidi et envoie le ballon dans la lucarne gauche d'Oukidja ! Metz réduisait le score grâce à Udol, son capitaine, mais Mbappé s'offrait un doublé en fin de rencontre. Le Bondynois voit N'duquidi donner en retrait mollement vers Oukidja depuis la droite, il surgit devant le portier et lui chipe le ballon dans la surface avant de le marquer facilement. 3-1, score final, le PSG enchaîne.