PSG : Luis Enrique s’enflamme après la victoire à Lille

Le Paris Saint-Germain est rentré de Lille avec une précieuse victoire, ce dimanche. Luis Enrique se réjouit du bon début de saison de son équipe.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement à Lille pour le compte du match en clôture de la troisième journée de Ligue 1 française, ce dimanche soir. Au coup de sifflet final, les Franciliens ont arraché les trois points en s’imposant sur le score de 1-3. Une troisième sortie d’affilée réussie, qui réjouit le coach parisien.

"Le début de saison est magnifique"

Champion de France, le Paris Saint-Germain défend bien son titre jusque-là. Après les victoires contre Le Havre (1-4) et face à Montpellier (6-0), le club francilien a enchaîné en battant le LOSC, ce dimanche. Sans Kylian Mbappé, qui est parti au Real Madrid, le PSG s’en sort bien jusque-là en championnat. En conférence de presse après la troisième victoire à Lille, l’ancien coach du Barça estime que Paris a fait un bon début de saison, même s’il admet qu’il reste des choses à corriger. Toutefois, il reconnaît que Lille a été très performant.

Getty

« C'était un match à l'extérieur avec la difficulté que cela comporte, avec un adversaire qualifié en Ligue des champions et qui a joué plus de matches que nous. La différence physique a été très claire, surtout en seconde période, mais on a marqué trois buts et je suis très content de la réponse de l'équipe. Évidemment, il y a des choses à améliorer mais c'était un bon test. Le début de saison est magnifique », a déclaré Luis Enrique.

"Un match de Ligue des champions"

Si Bruno Génésio a laissé des cadres tels que Rémy Cabella, Jonathan David et Thomas Meunier au banc, il les a fait rentrer en seconde mi-temps. Ce qui a changé la rencontre. Selon l’entraîneur du PSG, ce match a l’allure d’une rencontre de Ligue des champions.

« En seconde période, on a pu ressentir plusieurs choses. On a joué trois matches officiels, on a eu du mal à terminer en seconde période. Ils ont failli égaliser, puis finalement, on a réussi à s’imposer. Ça a été très difficile de s’imposer, c’était un match de Ligue des champions. En première période, on a eu des problèmes parce qu’ils ont beaucoup changé au niveau des milieux et de leurs attaquants. On a essayé de contrôler tout ça, mais on a commis quelques erreurs et ils ont les qualités pour marquer des buts. Mais bon, je suis plutôt satisfait de la performance de l’équipe. On pense à s’améliorer à chaque fois, pas après pas », a ajouté l’ancien sélectionneur de la Roja.