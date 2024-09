Lille – PSG : Paris réussit la passe de trois (1-3)

Lille et le PSG étaient aux prises, dimanche, en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Score final, 1-3.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement sur la pelouse du LOSC, dimanche soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Bousculés par une équipe lilloise très entreprenante, les Parisiens ont trouvé les ressources pour valider leur troisième victoire de la saison.

Le PSG assomme Lille

Le PSG savait que la soirée serait moins tranquille que lors des deux premières journées. Et cela s’est fait remarquer avec un pressing intense de Lille dès les premières minutes. Derrière, le bloc lillois ne laissait pas de chance aux Parisiens non plus. C’est pourtant le PSG qui allumait la première mèche avec une frappe d’Ousmane Dembélé qui finissait dans les gants de Lucas Chevalier (9e). Le LOSC répondait juste après Bafodé Diakité qui touchait le poteau sur une passe d’Edon Zhegrova (13e). Le PSG confisquait ensuite le ballon et amorçait des offensives sur le camp des Dogues.

Mais Dembélé (17e) et Bradley Barcola (26e) butaient tous les deux sur Chevalier. Cependant, le match basculait après une faute d’Aleksandro sur Dembélé dans la surface. Penalty excellement exécuté par Vitinha qui ne laissait aucune chance au gardien français (0-1, 32e). Dans la foulée, Barcola se profitait d’un une-deux avec Marco Asensio pour aller ajuster Chevalier (0-2, 37e). Lille tentait une révolution avec Tiago Santos qui butait sur un excellent Gianluigi Donnarumma (41e). La première mi-temps prenait fin avec cet avantage pour le PSG.

L'article continue ci-dessous

Secoué, le PSG punit le LOSC en fin de match

Au retour des vestiaires, les Dogues revenaient avec plus d’entrain avec une tentative de Mohamed Bayo qui manquait le cadre (49e). Mais le PSG n’a pas perdu en explosivité non plus et Marco Asensio allumait Lucas Chevalier pour une nouvelle parade du Français (53e). Le gardien lillois s’interposait encore devant Barcola dans la foulée et évitait à Lille de couler en ce début de seconde période (54e). Le LOSC repartait après vers l’avant mais butait sur une bonne défense parisienne. Aleksandro, notamment, voyait frappe captée par Donnarumma (75e). A force d’insister, les Dogues parvenaient par réduire le score grâce à Edon Zhegrova qui trompait Donnarumma d’une frappe imparable (1-2, 78e). Le match est relancé.

Lille pensait même revenir au score grâce à Tiago Santos mais le but était invalidé pour une position d’hors-jeu (80e). Le PSG ne craquait pas face à la pression des Dogues en fin de match et conservait son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Mieux encore, les Parisiens s’offraient un dernier but grâce à Randal Kolo Muani qui convertissait un centre de Désiré Doué pour le K.O (1-3, 90+2). Paris (9pts) retrouve ainsi son fauteuil de leader alors que Lille (6pts) descend à la 6e place.