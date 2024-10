PSG, Luis Enrique prend une décision forte après la défaite à Arsenal

A la suite de la défaite du Paris Saint-Germain à Londres, mardi soir, Luis Enrique a pris une décision.

En déplacement à Londres, mardi soir, le Paris Saint-Germain a enregistré sa première défaite de la saison. Les champions de France se sont inclinés face à Arsenal (2-0) lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Une défaite, qui a conduit le technicien espagnol à prendre une décision importante pour le futur du club.

Une soirée difficile pour Donnarumma

Le Paris Saint-Germain a vécu sa première soirée cauchemardesque, mardi soir, avec cette première défaite de la saison. De retour dans le groupe de Luis Enrique pour ce match, Gianluigi Donnarumma, qui a été victime d’une gêne musculaire à la cuisse droite ressentie lors du match contre le Stade Brestois (3-1), a été titularisé. Le portier italien a été le coupable des deux buts encaissé par le PSG. Le Transalpin a manqué sa sortie sur le centre de Leandro Trossard, permettant à Kai Havertz d’ouvrir le score (20e). Fébrile, Gigi n’a pas pu arrêter le coup franc direct de Bukayo Saka (35e) pour le deuxième but.

Getty Images

Mais le portier italien du PSG peut compter sur le soutien de son homologue d’Arsenal. « Donnarumma a vécu ce qu’on appelle une soirée difficile. C’est le genre de chose qui arrive chez les gardiens. On remarque davantage leurs erreurs que les autres. Mais sur le second but, il ne peut pas grand-chose, il est masqué par le nombre de joueurs qui se trouvent devant lui dans la surface et peuvent dévier le ballon. Surtout, je n’oublie pas qu’il est resté dans le match et a fait deux ou trois arrêts décisifs. Il connaîtra de meilleures soirées, j’en suis sûr ! Une défaite comme celle-ci ne m’empêche pas de croire que, même s’il a perdu des joueurs importants à l’intersaison et est apparu moins complet qu’Arsenal, Paris peut espérer faire un beau parcours en Ligue des champions », a déclaré David Seaman, gardien de but des Gunners, après le match.

L'article continue ci-dessous

Lucho choisit entre Donnarumma et Safonov

En l’absence de Donnarumma en raison de blessure, c’est Matvey Safonov, recruté cet été, qui a assuré l’intérim. Le portier russe a tenu les cages du PSG à trois reprises, notamment contre Girona (1-0) en Ligue des champions, et Reims (1-1) puis Rennes (3-1) en Ligue 1. Mais le coach a préféré Donnarumma pour le choc contre les Gunners.

PSG.fr

Selon les informations de Le Parisien, Luis Enrique préfère faire confiance à l’ancien gardien de l’AC Milan. Pour le média régional, les trois matchs disputés par le Russe « n'ont pas permis à Matvey Safonov de semer le doute dans l'esprit de Luis Enrique, qui a souhaité pousser Donnarumma à augmenter son niveau de performance ». La défaite contre Arsenal ne changera pas la décision de Lucho, qui comptera sur l’Italien lors du déplacement à Nice, dimanche prochain, en Ligue 1.