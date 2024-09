PSG - Brest (3-1), Dembélé et Paris brillent avant la C1

Le PSG affrontait Brest, samedi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Score final, 1-3.

Le Paris Saint-Germain recevait le Stade Brestois, samedi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Quatre jours avant la réception de Gérone, les Parisiens passent avec brio, le test Brest, et peuvent aborder la Ligue des Champions dans les meilleures dispositions.

Marco Bizot écœure le PSG

La première mi-temps aura été laborieuse pour le PSG qui s’est heurté notamment à un très grand Marco Bizot dans les buts brestois. Si Brest a démarré avec un pressing intense très haut, c’est Paris qui s’offrait les meilleures occasions de la partie. Mais c’était visiblement le show Bizot dans cette première mi-temps. Alors que Nuno Mendes venait de buter sur lui (7e), le gardien breton s’interposait devant Achraf Hakimi (12e) avant d’enlever un but à Joao Neves (13e). Marco Bizot se faisait le plaisir d’écœurer les attaquants parisiens puisque Marco Asensio (15e) et Ousmane Dembélé (23e) butaient également sur le dernier rempart de Brest.

Les arrêts de leur gardien donnaient des ailes aux Pirates qui amorçaient aussi des offensives sur le camp parisien. Ce qui déstabilisait les Parisiens avec Nuno Mendes qui faisait faute sur Ludovic Ajorque dans la surface (28). M. Turpin n’hésitait pas à pointer le point de penalty qui était parfaitement exécuté par Romain Del Castillo (0-1, 29e). Derrière, le show Bizot se poursuivait avec de nouveaux arrêts devant Dembélé (33e) et Asensio (36e). Mais le gardien breton finissait par craquer sur une tête de Dembélé qui reprenait un centre d’Asensio (1-1, 42e). Egalisation parfaite à la pause.

Le PSG déroule en seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, le PSG revenait avec plus de détermination mais c’était sans compter sur celle des Bretons également. Toutefois, c’étaient bien les Parisiens qui se montraient plus dangereux avec une tentative d’Achraf Hakimi qui passait au-dessus des cages de Bizot (51e). Le portier brestois s’interposait ensuite, encore une fois, devant Dembélé qui avait enchaîne avec une frappe enroulée du pied gauche (61e). Marco Asensio pensait donner l’avantage au PSG mais son but était invalidé pour hors-jeu (64e). La délivrance venait finalement des pieds de Fabian Ruiz qui profitait d’un une-deux entre Dembélé et Hakimi pour envoyer une frappe sous la barre de Bizot (1-2, 72e).

Le PSG faisait le break dans la foulée grâce à Ousmane Dembélé qui reprenait un ballon repoussé par Bizot après une frappe de Randal Kolo Muani (1-3, 74e). Paris (12pts) gérait ensuite son avantage jusqu’au coup de sifflet final et récupérait ainsi sa première place au classement. Le PSG peut alors se projeter avec assurance sur son entrée en lice en Ligue des Champions contre Gérone, mercredi alors que Brest (12e, 3pts) devra montrer plus d’engagement face à Sturm Graz, jeudi dans la même compétiton.