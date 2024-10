La compo du PSG contre Arsenal : Le onze inédit de Luis Enrique

Sans Ousmane Dembélé, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner un onze inattendu contre Arsenal, mardi.

Le Paris Saint-Germain affronte, mardi soir, Arsenal à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match qui devrait permettre au club de la capitale d’affirmer enfin ses ambitions sur la scène continentale. Cependant, les Parisiens seront privés d’Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. Mais le technicien espagnol a un plan bien précis pour faire oublier l’international français face aux Gunners.

Getty

Le PSG à l’assaut des Gunners

Malgré sa victoire d’entrée face à Gérone lors de la première journée de C1, le PSG n’avait pas livré une prestation convaincante. Le club parisien avait notamment montré quelques signes de fébrilité, suscitant ainsi des questions sur sa capacité à s’imposer sur la scène continentale cette saison. Des doutes que le Paris Saint-Germain compte faire balayer avec une victoire face à Arsenal, ce soir. Pourtant, Luis Enrique n’a pas hésité à écarter son joueur le plus décisif, en l’occurrence, Ousmane Dembélé (4 buts et 3 passes décisives) du groupe pour ce choc. Ce qui n’empêche pas pour autant le technicien asturien d’aligner un onze solide face aux Gunners, ce soir.

Luis Enrique innove en défense

Comme à l’accoutumée cette saison, le PSG va évoluer dans un schéma de 4-3-3 contre Arsenal, ce mardi. Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les buts après avoir manqué les trois derniers matchs du club. En défense, Nuno Mendes, également indisponible ces derniers jours, devrait débuter sur le flanc gauche alors qu'Achraf Hakimi reste intouchable à droite aux yeux de Luis Enrique. La charnière centrale ne devrait pas changer avec le duo Marquinhos - William Pacho.

La décision forte de Luis Enrique pour le remplaçant de Dembélé

Dans l’entrejeu par contre, il y aura quelques ajustements. De retour dans le groupe, Vitinha serait trop juste pour débuter face à Arsenal. Ainsi, Luis Enrique devrait reconduire Joao Neves devant la défense aux côtés de Fabian Ruiz et Warren Zaire-Emery. En attaque, Luis Enrique a trouvé la formule pour reléguer l’absence d’Ousmane Dembélé au second plan. Ainsi, le technicien asturien devrait miser sur un trio plus ou moins explosif composé de Randal Kolo Muani, Kang-In Lee et Bradley Barcola pour tenir l’attaque parisienne.

AFP

La compo attendue du PSG contre Arsenal

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Neves, Fabian Ruiz - Kolo Muani, Kang-In Lee, Barcola