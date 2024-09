PSG – Rennes : Paris s’extirpe du piège breton (3-1)

Le PSG était aux prises avec Rennes, vendredi, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Score final, 3-1.

Le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais, vendredi soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Menés par un Bradley Barcola étincelant, les Parisiens ont réussi à s’emparer des trois points de la partie face à des Bretons qui ont mis du temps à réagir.

Le PSG prend timidement les devants

Première mi-temps un peu mitigée pour le PSG qui a quand même pris les devants. Les Parisiens démarraient très fort avec un but précoce de Marquinhos qui était invalidé pour une position irrégulière (3e). Rennes essayait ensuite d’aller de l’avant mais se heurtait à une solide défense parisienne. Très haut, les Bretons laissaient des espaces derrière qui étaient exploités par les Parisiens. Illustration sur l’occasion d’Ousmane Dembélé qui était trouvé en profondeur par Achraf Hakimi mais n’arrivait pas à cadrer sa frappe devant Steve Mandanda (18e).

C’est Hakimi qui trouvait ensuite la barre transversale suite à une déviation d’un centre de Bradley Barcola (19e). Contrairement à ses coéquipiers, l’international français, lui, ne se manquait pas, au moment d’ajuster Mandanda d’un sublime enrôlé (1-0, 29e). Le PSG enchainait ensuite les offensives sur le camp rennais mais les filets ne tremblaient plus dans ce premier acte.

Bradley Barcola assomme Rennes

La seconde période démarrait de la même façon pour le PSG avec un nouveau but refusé pour Achraf Hakimi cette fois-ci, qui était hors-jeu (48e). Ce qui n’empêchait pas les Parisiens de mettre les pieds sur l’accélérateur et d’enchainer les assauts sur le camp de Rennes. Le break ne tardait logiquement et c’est Kang-In Lee qui reprenait un ballon repoussé par le poteau sur une tentative de Barcola, dans les buts (2-0, 58e). Ce dernier y allait finalement de son doublé en convertissant une offrande d’Achraf Hakimi (3-0, 67e).

Rennes sortait enfin et s’offrait même un penalty après une faute de main de Lucas Beraldo dans la surface. La sentence était exécutée avec succès par Arnaud Kalimuendo qui prenait à contre-pied, Matvey Safonov (3-1, 75e). Un but qui revigorait les Bretons qui enchainaient les occasions mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Paris (16pts) renouait ainsi avec la victoire et récupérait son fauteuil de leader en attendant les matchs de Monaco (vs Montpellier), samedi et l’OM (vs Strasbourg), dimanche. De son côté, Rennes (7pts) reste campé à la 8e place au classement provisoire.