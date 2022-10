PSG : Luis Campos sort du silence et dit toute la vérité sur Mbappé

Luis Campos tient à démentir que Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG lors du prochain mercato d'hiver.

Les envies de départ de Kylian Mbappé du PSG, dès le mercato d'hiver, en janvier, font beaucoup parler.

Avant la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Benfica, ce mardi 11 octobre 2022, Luis Campos, le directeur sportif du PSG, a tenu à réagir afin de faire un point sur la situation de Mbappé au micro de Canal+ : « Il y a des rumeurs tous les jours et on ne peut pas tous les jours en parler. Mais c'est grave parce que mon nom est cité. Je suis tous les jours avec Kylian et il ne m'a jamais parlé de partir en janvier, ni au président. Ce n'est pas une déclaration du joueur mais une information. Et avant un match comme celui-là, c'est très grave. Je suis là pour démentir. Kylian n'a parlé ni à moi, ni à mon président de partir en janvier. Cette question n'est jamais arrivée et on n'en a jamais parlé de ça et c'est très clair. »

Luis Campos a également évoqué son cas personnel alors qu'il est lui aussi annoncé sur le départ : « J'ai trois ans de contrat avec le PSG et je suis très content dans cette maison et je travaille pour tous les jours pour qu'à la fin de mon contrat, le PSG ait quelque chose sur son CV. »

« On parle avec Kylian tous les jours, comme on parle avec Neymar, Danilo, Vitinha et Verrati. Tous les joueurs ont leurs idées et on discute. Ce qu'il y a dire sur le recrutement, on en a parlé y a un mois. Ça a été très clair. Le plus important c'est qu'on travaille tous les jours pour être plus fort », a ajouté Campos.

Enfin, le directeur sportif du PSG estime que cette « affaire Mbappé » n'aura aucun impact sur le PSG lors de son match contre Benfica : « Ce sont des joueurs expérimentés. Ce n'est pas une information car ce n'est pas une déclaration et elle ne va pas perturber le groupe. »