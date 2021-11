PSG : Lionel Messi se confie sur son trio avec Kylian Mbappé et Neymar

L'Argentin a fait des révélations intéressantes au sujet de la "MNM".

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas encore atteint la plénitude de sa forme physique et son meilleur niveau. Tirer un bilan des premiers mois de l'Argentin au PSG est donc très compliqué. Néanmoins, ces dernières semaines, l'international argentin a énormément travaillé son entente avec Kylian Mbappé sur le terrain et ce dernier lui a même délivré deux passes décisives en Ligue des champions face à Manchester City et Leipzig.

Pour le moment, le trio d'attaque du PSG, la fameuse "MNM" n'a pas affiché la pleine mesure de son potentiel. Il faut dire que les trois hommes n'ont pas encore suffisamment évolué ensemble, la faute à des retours de trêve internationales tardifs, ainsi qu'aux pépins physiques des trois hommes. Dans une interview accordée à Sport, Lionel Messi s'est livré sans langue de bois sur plusieurs sujets et a fait des révélations concernant le trio d'attaque du PSG.

"La vérité est que tout le vestiaire a été incroyable avec moi. Cela m’a rendu les choses très faciles. Avec Ney, j’ai une relation depuis longtemps, nous avons continué à parler même lorsque nous ne jouions pas ensemble. Avec Kylian au début, c’était bizarre parce que nous ne savions pas s’il restait ou s’il partait. Il était occupé avec ses affaires. Heureusement, nous apprenons à mieux nous connaître, sur et en dehors du terrain. Nous nous sommes très bien compris. Il y a un bon groupe, et un groupe sain, dans ce vestiaire. C'est très bien", a analysé Lionel Messi.

"On ne peut pas comparer la MSN et la MNM"

L'article continue ci-dessous

"La "MNM" et la "MSN" ? On ne peut pas comparer. Ce sont des trios différents. Luis est un autre type de 9, avec des caractéristiques différentes de Mbappé. Kylian jouait ces dernières années sur un côté. Cette saison, et je ne me souviens pas si la précédente aussi, il joue plus dans un rôle de neuf. Luis est plus un buteur à l'ancienne, un vrai avant-centre. Kylian, est plus participatif dans le jeu, est puissant et fait mal avec des espaces. C'est différent au poste d'attaquant donc. C’est difficile de comparer", a ajouté l'Argentin.

Lionel Messi espère bien évidemment remporter la C1 cette saison : "J’ai eu la chance d’être dans ce trident du Barça qui était merveilleux et j’espère qu’avec celui-ci, nous pourrons obtenir la même chose qu’avec le précédent. (...) Quand j'ai pris la décision de venir au PSG, c'était l'une des raisons parce qu'ils ont une grande équipe, et que j'ai envie de la faire grandir en gagnant la Ligue des champions après tant d'années à essayer. Ce n'est pas passé loin. Cette saison nous sommes l'un des candidats mais pas le seul (...) Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances".

Enfin, il a délivré son regard sur la Ligue 1 : "Beaucoup de temps a passé mais j'ai joué peu de matches. Trois en championnat et un peu plus en entrant en jeu. Il s'agit d'une ligue plus physique, où les matchs sont souvent divisés, où il y a beaucoup d'allers-retours, où les joueurs sont forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles peuvent vous voler le ballon si vous ne pressez pas bien. C'est plutôt une équipe qui frappe et court, attendant que vous sortiez au comptoir. La plus grande différence se situe au niveau physique".