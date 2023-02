PSG – Lille OSC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur PSG-Lille.

Le PSG veut renouer avec la victoire

Leader du championnat avec 54 points, le PSG est pourtant en crise. Les Parisiens viennent de perdre trois matches de suite, toutes compétitions confondues et doivent se ressaisir face à Lille.

Mais le LOSC (5e avec 41 points) est en bonne forme puisque les hommes de Paulo Fonseca restent sur deux victoires en Ligue 1 (contre Rennes et Strasbourg).

Date, horaire et lieu de PSG-Lille

Date : dimanche 18 février 2023

Ville : Paris (France)

Stade : Parc des princes

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 24e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Willy Delajod (France).

Sur quelle chaîne voir le match PSG-Lille ?

En France, la rencontre entre le PSG et Lille sera diffusée sur C+ Foot et sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match PSG-Lille

En France, il sera de possible de voir le match PSG-Lille en streaming sur l'application My CANAL et sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de PSG-Lille

Pour cette rencontre face au LOSC, le PSG sera privé d'Achraf Hakimi, victime d'une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche ainsi que de Renato Sanches et de Nordi Mukiele. Touché à la cuisse gauche, Marquinhos est quant à lui incertain. En revanche, Lionel Messi, qui ressent une fatigue musculaire devrait tenir sa place.

Dans les rangs Lillois, seuls deux joueurs manquent à l'appel : Adam Ounas (quadriceps) et Ismaily. Revenant de blessure, André Gomes devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Benjamin André au milieu de terrain.

L'équipe probable du PSG : Donnarumma - Kimpembe, Maruqinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes - Zaïre-Emery ou Ruiz, Danilo Pereira, Verratti, Neymar - Messi, Mbappé.

L'équipe probable de Lille : Chevalier - Diakité, Fonte, Djalo, Weah - B. André, André Gomes - Zhegrova, Cabella, Bamba - David.

Les statistiques à connaître avant PSG-Lille

● Le PSG a remporté 11 de ses 15 derniers matches face à Lille en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), soit un de plus que lors des 29 premiers au 21e siècle (12 nuls, 7 défaites).

● Le PSG n'a perdu qu'une seule de ses 23 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (14 victoires, 8 nuls), le 3 avril 2021 (0-1).

● Le PSG a perdu ses 3 derniers matches toutes compétitions confondues pour la première fois depuis août-septembre 2020 (3 également), mais n'a plus connu plus longue disette depuis novembre-décembre 2000 et une série de 5 défaites qui avait vu Philippe Bergerôo être remplacé par Luis Fernandez après un revers 1-5 à Sedan.

● Le PSG compte 10 points en 7 matches de Ligue 1 en 2023, soit le 10e bilan sur la période. Le PSG affiche la 7e attaque (10 buts marqués) et la 12e défense (10 buts encaissés) de l'élite depuis le début de l'année.

● Lille n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c'était contre Nice le 29 janvier dernier (0-1). Le LOSC reste sur 2 matches de suite à plus d'un but marqué dans l'élite (3-1 v Rennes, 2-0 v Strasbourg) mais n'a plus connu plus longue série du genre sur une même saison depuis septembre-octobre 2021 (3).

● Le PSG est invaincu lors de ses 33 derniers matches à domicile en Ligue 1 (28 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours dans les 5 grands championnats européens.

● Seul l'OM (7) a encaissé moins de buts que Lille (10) à l'extérieur en Ligue 1 cette saison.

● Chacun des 28 derniers buts de Lille en Ligue 1 a été inscrit depuis l'intérieur de la surface, plus longue série en cours.

● Lille est l'équipe qui affiche la meilleure possession moyenne en Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du Monde (63.6%), juste devant son adversaire du jour Paris (63.2%).

● Le capitaine du PSG, Marquinhos, a récupéré 39 ballons de plus qu'il n'en a perdu en Ligue 1 cette saison (115 contre 76), meilleur différentiel parmi tous les joueurs de l'élite.

● Seul Rasmus Nicolaisen (75 – 1,91 m) a gagné plus de duels aériens que le milieu de Lille Benjamin André (67 – 1,80 m) en Ligue 1 cette saison.