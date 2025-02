PSG - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

À quelques jours de leurs 8es de C1, le PSG et Lille s’affrontent au Parc des Princes. Un choc de L1 sous tension avant leurs rendez-vous européens.

Le Paris Saint-Germain reçoit Lille ce samedi soir au Parc des Princes pour une affiche alléchante de Ligue 1. Si les Parisiens avancent inexorablement vers un nouveau titre de champion, ce match aura une importance particulière pour les deux équipes, à seulement quelques jours de leurs huitièmes de finale de Ligue des champions. Le PSG affrontera Liverpool mercredi, tandis que Lille se déplacera à Dortmund dès mardi. Une répétition générale où la confiance et la gestion des forces seront essentielles.

Le PSG veut asseoir sa domination

Intouchable sur la scène nationale, le PSG est l’équipe la plus en forme d’Europe, avec 18 victoires et un nul sur ses 19 derniers matchs, pour 61 buts marqués. La dernière démonstration en date ? Un 7-0 infligé au Stade Briochin en Coupe de France mercredi, confirmant que Luis Enrique et ses hommes sont lancés vers un probable doublé national.

En championnat, Paris a profité de la défaite de Marseille contre Auxerre pour creuser un écart de 13 points en tête de la Ligue 1, après sa victoire 3-2 à Lyon. À domicile, les Parisiens restent sur deux larges succès contre Brest et Monaco, avec 11 buts inscrits. Face à Lille, le PSG part logiquement favori, ayant marqué 25 fois lors de leurs sept dernières confrontations en Ligue 1 et n’ayant perdu qu’une seule fois face aux Dogues au Parc des Princes lors des 28 dernières rencontres, un revers en 2021 à huis clos.

Lille en quête de confiance avant Dortmund

Si Lille espérait un report du match pour mieux préparer son déplacement à Dortmund mardi, la LFP a rejeté cette demande. Les Dogues devront donc enchaîner sans répit, avec seulement 48 heures de récupération avant leur voyage en Allemagne.

Bruno Genesio et ses joueurs tenteront de faire abstraction de cette contrainte pour réaliser un exploit au Parc, même si la tâche s’annonce ardue. Si les Lillois restent l’une des équipes les plus compétitives du championnat, la dynamique face au PSG n’est pas à leur avantage. L’objectif sera donc double : rassurer défensivement face à une attaque parisienne en feu et éviter toute blessure avant la grande échéance européenne.

Dans un duel où la gestion physique comptera autant que l’enjeu sportif, ce choc du week-end pourrait donner un avant-goût des ambitions européennes des deux clubs.

Horaire et lieu du match

25e journée de Ligue 1

Samedi 1er mars 2025

Stade Parc des Princes (Paris)

A 21h05, heure française

PSG - Lille OSC

Les compos probables du match PSG - Lille

PSG : Donnarumma; Joao Neves, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Lee, Doué ; Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.

Lille : Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakite, Gudmundsson; Bentaleb, Andre, Mukau ; Haraldsson; Akpom, Bakker.

Sur quelle chaine suivre le match PSG - Lille ?

La rencontre entre le PSG et Lille sera à suivre ce samedi 1er mars 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.