PSG, les vérités d'Ekitike sur Mbappé

Hugo Ekitike s'est lâché sur Kylian Mbappé après son transfert définitif du PSG.

Hugo Ekitike n'est plus un joueur du PSG. L'international espoirs français a rejoint définitivement l'Eintracht Francfort après l'activation de son option d'achat par le club allemand, vendredi. Un transfert qui aura libéré l'ancien rémois qui s'est montré à son avantage ce samedi avec un but contre le Bayern Munich (défaite 2-1). Mais avant de s'installer confortablement et définitivement à Francfort, Hugo Ekitike est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé lors de son aventure parisienne.

Hugo Ekitike quitte définitivement le PSG

Hugo Ekitike a vécu un calvaire lors de ses derniers mois au PSG. L'ancien attaquant du Stade de Reims était mis au placard par le club après avoir refusé de servir d'échange avec Randal Kolo Muani pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Ekitike n'a d'ailleurs disputé qu'un bout de match cette saison avant d'être renvoyé dans les tribunes. Mais l'ex-champenois a finalement décidé de quitter le PSG cet hiver pour rejoindre... l'Eintracht Francfort sous forme de prêt. En Allemagne, le Franco-Camerounais aura apparemment convaincu puisque le club a récemment levé son option d'achat qui s'élevait à 16,5 millions d'euros. Ainsi, Hugo Ekitike n'est plus officiellement un sociétaire du PSG, club dans lequel il a côtoyé un certain Kylian Mbappé.

Ekitike a pris du plaisir sur le terrain avec Mbappé

Hugo Ekitike avait rejoint le PSG à l'été 2022 en provenance du Stade de Reims. Dans la capitale française, le jeune attaquant de 21 ans a eu le temps de jouer avec Kylian Mbappé. Et visiblement, il a pris du plaisir à jouer avec le Bondynois. « Comment c’était de jouer avec Mbappé ? C’était bien », a répondu Ekitike aux médias allemand en marge de son transfert définitif. Un plaisir que la direction de l'Eintracht Francfort éprouve également en regardant jouer Hugo Ekitike. Ce qui explique l'activation prématurée de son option d'achat à en croire le directeur sportif du club, Markus Krösche. « Lors de ses précédentes apparitions, Hugo a montré ses qualités. Nous sommes fermement convaincus de son grand potentiel et avons hâte de le voir sous le maillot de l’Eintracht au-delà de la saison en cours », a-t-il fait savoir.