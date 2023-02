PSG : Les supporters envoient un message à Neymar

Le président du CUP, les ultras du PSG, a fait le point sur la relation entre Neymar et le public du club de la capitale.

A l'image de son histoire d'amour avec le PSG, entre Neymar et les supporters du Paris Saint-Germain il y a eu des hauts et des bas depuis son arrivée dans la capitale français. L'international brésilien a essuyé les critiques des tribunes après avoir exprimé son désir de quitter le Parc des Princes et de retourner au FC Barcelone à l'été 2019.

"On a été dur avec Neymar"

En tant que joueur le plus cher de la planète, après un transfert record de 222 millions d'euros en 2017, le Paris Saint-German attendait une plus grande fidélité de la part du Sud-Américain. S'il a fait l'objet de railleries et de banderoles insultantes, le joueur de 31 ans a également été accusé de ne faire aucun effort pour redorer son blason après être finalement resté au PSG et s'être engagé dans un nouveau contrat.

Romain Mabille, responsable du Collectif Ultras Paris, a fait le point sur la relation entre Neymar et le public du PSG au micro de France Bleu Paris : "Le chemin de la rédemption sera long. C'est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c'est dur, on a été dur. Le fait est que les gens lui ont donné tellement d'amour au départ. C'est un joueur qui marche sur le côté émotionnel, on aurait pu avoir une relation. Il n'y a pas eu de volonté de la part du club ou de Neymar de rétablir la situation."

"Neymar ne veut pas rétablir la situation"

"Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation. J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi", a ajouté le président du CUP.

"J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n'a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, À la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir", a conclu Romain Mabille.

Neymar a été sifflé et raillé par les supporters du Paris Saint-Germain après avoir voulu quitter le club de la capitale par la force. Le Brésilien n'a pas été le seul dans ce cas, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont subi un traitement similaire à différents moments alors que leur engagement pour la cause collective à Paris a été remis en question.

Neymar, qui a marqué 117 buts pour le PSG en 169 apparitions, est désormais lié par un contrat jusqu'en 2025, avec une option pour amener ce contrat jusqu'en 2027, et espère offrir au champion de France en titre une Ligue des champions tant attendue - ce qui pourrait contribuer à revenir dans le coeur de ses détracteurs - avant que le contrat ne prenne fin.