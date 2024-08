PSG : Les premières nouvelles de Gonçalo Ramos, blessé

Pour la première sortie officielle du PSG en Ligue 1, Gonçalo Ramos a quitté la pelouse, blessé.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement au Stade Océane, vendredi soir, pour défier Le Havre AC dans le cadre de l’ouverture la nouvelle saison de Ligue 1 en France. Au terme d’un match compliqué, les Franciliens ont fini par s’imposer 1-4 devant les Havrais. Mais l’avant-centre portugais du PSG, Gonçalo Ramos, s’était blessé.

Une première réussie pour le PSG et Lucho

La Ligue 1 française a officiellement démarré ce vendredi. Champion en titre, le Paris Saint-Germain a défendu son titre face à Le Havre pour son entrée en lice. Mais l’entraîneur Luis Enrique était proche de refaire un match laborieux comme ce fut le cas pour son premier match en Ligue 1 contre Lorient (0-0) l’été dernier. Heureusement, les Franciliens ont trouvé la bonne formule dans les derniers instants pour éteindre les Havrais.

Orphelin de Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a souffert du manque du meilleur buteur de son histoire ce vendredi. Tout a fini par se régulariser. Kang-In Lee a rapidement ouvert le score pour les Franciliens (3e), un avantage maintenu jusqu’à la mi-temps. Mais Gautier Lloris a remis les pendules à l’heure au retour des vestiaires (1-1, 48e). Nouvelle recrue parisienne, Joao Neves s’est illustré avec deux passes décisives pour Ousmane Dembélé (84e) et Bradley Barcola (86e), qui ont respectivement marqué les deuxième et troisième buts avant que Kolo Muani ne corse l’addition sur penalty (90e) marquant le but du 1-4.

Lucho s’inquiète pour Ramos

Passeur sur le premier but de la saison du Paris Saint-Germain marqué par le Sud-coréen, Gonçalo Ramos, titulaire, n’a disputé qu’un quart d’heure de jeu. Après un gros tacle d’Etienne Youté Kinkoué, l’ancien avant-centre de Benfica, touché à la cheville gauche, a cédé sa place à Randal Kolo Muani (20e). A l’issue du match, le coach du PSG s’est montré pessimiste pour le Portugais.

« Je ne suis pas docteur, mais ça semble sérieux », a lancé Luis Enrique au micro de DAZN, avant de poursuivre en conférence de presse. « Il a subi une torsion de la cheville. On pense qu'il sera absent un certain temps, mais on espère le moins possible », a ajouté le technicien espagnol.