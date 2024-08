Le Havre - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre vs Paris Saint-Germain

Le Havre AC et le Paris Saint-Germain sont au duel pour le compte de la première journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le moment tant attendu est enfin là. Après plusieurs semaines de vacances, la Ligue 1 de France reprend ses droits ce weekend. Champion de France, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade Océane pour défier Le Havre Athletic Club en ouverture de la nouvelle saison du championnat de France, ce vendredi 16 août.

Luis Enrique veut soigner ses débuts avec Paris

Révélation de la saison écoulée après être promu en Ligue 1, Le Havre AC veut s’imposer encore plus cette saison. Même si Luka Elsner a quitté le club pour signer à Reims, les Havrais pourront compter sur l’arrivée de Didier Digard sur le banc. Pour tenir tête aux écuries de la Ligue 1, Le Havre a disputé six matchs amicaux pour jauger son niveau. Mais seul le premier match de préparation a été remporté contre Drapeau Fougères, pensionnaire de National 3 (7-0). Trois matchs nuls ont suivi et deux défaites ont clôturé, dont l’humiliation contre Bochum (6-0), club de Bundesliga. Faut-il rappeler que les Nordistes ont déjà tenu tête aux Franciliens lors de leur dernier match en Ligue avec un match nul (3-3) en avril dernier.

De son côté, le Paris Saint-Germain a connu une préparation estivale très calme. Les hommes de Luis Enrique n’ont disputé que deux rencontres amicales toutes soldées par des scores de parités, notamment contre Sturm Graz (2-2) et Leipzig (1-1). Alors qu’il a débuté de façon poussive contre Lorient (0-0) la saison dernière, le technicien espagnol du PSG tentera de faire tomber Le Havre, qui a pu se maintenir sur le fil la saison dernière. Comme le premier match de la saison dernière, Kylian Mbappé ne sera pas encore là avec Paris cette fois-ci. Le Bondynois est désormais un joueur du Real Madrid.

Horaire et lieu du match

Le Havre - PSG

1ère journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 20h45 française

Les compos probables du match Le Havre - PSG

Le Havre : Desmas – Operi, Sangante, Lloris, Nego – Ndiaye, Grandsir (ou Zohouri) – Sabbi, Casimir, Diawara – Soumaré

PSG : Donnarumma – Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Soler – Neves, Vitinha, Zaïre Emery – Dembélé, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre - PSG ?

Le match entre Le Havre et le PSG sera à suivre ce vendredi 16 août 2024 à partir de 20h45 sur DAZN. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.