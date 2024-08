PSG, la décision radicale de Luis Enrique sur un cadre

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a pris une décision choquante à l’encontre d’un taulier du club.

La Ligue 1 reprend officiellement ses droits le 16 août prochain. C’est le Pa ris Saint-Germain qui donnera d’ailleurs le ton avec un déplacement sur la pelouse du Havre. Et pour ce nouvel exercice, beaucoup de choses vont changer au PSG après les nombreux départs de la capitale française, cet été. Si la saison s’annonce longue, Luis Enrique ne fera aucun cadeau au cours de la campagne comme il vient de le démontrer avec un cadre de l’équipe.

Le PSG sous la menace des cadors de Ligue 1

La lutte pour le titre risque d’être encore plus compliquée pour le PSG cette saison. Le mercato réalisé par l’OM et l’OL indiquent clairement à quels points sont déterminés les deux olympiques. En outre, l’AS Monaco et le LOSC et dans une certaine mesure, le Stade Brestois, ne feront pas de cadeau au PSG non plus.

Pourtant, le club parisien n’a pas été très actif ou du moins n’a pas eu assez de réussite sur le marché des transferts, cet été. Le Paris Saint-Germain n’a enregistré que trois recrues dont Matvey Safonov, Joao Neves et William Pacho qui se sont ajoutés à Gabriel Moscardo, recruté depuis l’hiver dernier. Ce qui n’empêche pas pour autant Luis Enrique de mettre de côté quelques joueurs et même des cadres pour la saison à venir.

Luis Enrique écarte Danilo Pereira

Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Xavi Simons et Renato Sanches ont tous quitté la capitale française cet été. Pourtant, Luis Enrique veut voir d’autres joueurs partir à l’image de Milan Skriniar et Danilo Pereira. Si le défenseur slovaque a participé à la présaison, le technicien espagnol aurait envoyé un message au milieu de terrain portugais en l’écartant du match contre Leipzig.

En effet, l’insider Djamel, bien renseigné sur le PSG, révèle ce dimanche que Danilo était bel et bien apte pour la rencontre face aux Allemands. Mais le Lusitanien aurait tout simplement été mis à l’écart par Luis Enrique qui ne compterait visiblement pas sur lui pour la saison prochaine.