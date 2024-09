PSG : Les adieux émouvants de Danilo après son départ (officiel)

Danilo Pereira a officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Le Portugais envoie un message d’adieu à son désormais ex-club.

L’histoire a pris fin entre le Paris Saint-Germain et son polyvalent milieu défensif portugais, Danilo Luís Hélio Pereira. Poussé vers la sortie par l’entraîneur Luis Enrique, qui ne compte plus sur lui, l’ancien du FC Porto a fini par faire ses valises pour signer dans un nouveau club.

Danilo quitte l’Europe pour le Golfe

Le mariage aura duré quatre ans entre le club de la capitale française et le milieu de terrain de la Seleção, Danilo Pereira. Alors qu’il a suscité les intérêts de plusieurs écuries européennes, c’est finalement dans le Golfe que Danilo a posé ses valises, le mercato ayant déjà pris fin sur le Vieux continent. Comme annoncé par nos soins, lundi, le Portugais a finalement signé en faveur d’Al-Ittihad en Saudi Pro League lors de la dernière journée du mercato dans ce pays.

Dans un communiqué officiel, le PSG a annoncé le transfert de son désormais ex-joueur, qui a signé pour deux ans en faveur du club où évolue Karim Benzema. « Après quatre saisons disputées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira rejoint le club saoudien d’Al-Ittihad dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Danilo Pereira et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a-t-on pu lire dans la note officielle.

Le message d’adieu de Danilo aux Parisiens

Quelques instants après l’officialisation de son transfert, le joueur de 32 ans, à travers son compte officiel Instagram, a envoyé un joli message d’adieu à ses dirigeants ainsi que les supporters du club champions de France pour les quatre années passées dans la capitale française.

« Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir », a écrit le natif de Bissau.

Pour rappel, Danilo a signé un contrat de deux ans avec la formation saoudienne. Il est donc sous contrat jusqu'à l'été 2026 avec Al Ittihad Club.