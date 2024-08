Mercato, le coup de pouce du Barça au PSG pour Danilo

FC Barcelone vs Real Valladolid

Lille vs Paris Saint-Germain

Le Barça va donner un coup de main au PSG dans le dossier Danilo Pereira.

Le mercato estival ferme officiellement ses portes ce vendredi à 23h59. Mais en attendant, il devrait y avoir de nouveaux mouvements dans la capitale française notamment dans le sens des départs. Désireux de se séparer de tous ses indésirables, le Paris Saint-Germain est bloqué, par contre, pour le dossier Danilo Pereira. Une situation embarrassante que le Barça pourrait faire décanter dans les prochaines heures.

Le PSG pousse Danilo à la sortie

Le dégraissage de l’effectif se poursuit au PSG. Après les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Renato Sanches, Xavi Simons, Cher Ndour et plus récemment Ilyes Housni, le club de la capitale veut encore se séparer d’autres joueurs. Manuel Ugarte, Milan Skriniar et surtout Danilo Pereira sont ainsi invités à faire leurs valises.

Si le premier cité devrait rejoindre Manchester United dans les prochaines heures, les deux derniers bloquent le Paris Saint-Germain. Les salaires de Milan Skriniar et Danilo Pereira posent problèmes d’autant plus leurs courtisans ne peuvent pas assurer le payement de leurs émoluments. Mais alors que le Slovaque a refusé une offre d’Al Nassr, le Portugais, lui, pourrait bien rejoindre le Barça avant la fermeture du marché des transferts.

L'article continue ci-dessous

Danilo Pereira vers un prêt au Barça ?

Poussé à la sortie par Luis Enrique, Danilo Pereira est sur les tablettes du FC Porto et du Barça. Mais son salaire étant trop élevé pour ses prétendants, le Paris Saint-Germain envisagerait finalement de le prêter, selon les informations relayées par Onze Mondial. Une aubaine pour le Barça qui se serait positionné ces dernières heures pour enrôler l’international portugais justement sous la forme d’un prêt.

Ainsi, c’est le PSG qui devrait prendre en charge une partie des émoluments de Danilo qui se verrait bien accorder du temps de jeu à Barcelone. Milieu de terrain polyvalent capable d’évoluer en défense centrale, l’ancien joueur du FC Porto sera une bonne pioche pour Hansi Flick et le Barça.